傷口留痕 傷身更傷心 一張貼施壓保濕 撫平疤痕

【明報專訊】日常生活中，臉上長暗瘡、煮飯時燒傷𠝹傷、意外跌倒擦傷，甚至接受大小手術，身上難免出現或大或小的傷口。最頭痛是留下疤痕，色素或深或淺，形狀或凹凸不平，不止影響外觀，更苦惱是疤痕增生，嚴重可影響關節活動。

針對疤痕的疤痕膏和疤痕貼，箇中原理為何？怎樣使用才最有效？

表皮癒合即用 保濕免增生

「當傷口表皮完全癒合，沒滲液流出便可使用（褪疤貼）。」外科專科醫生陳東飛指出，褪疤貼應及早使用，坊間的褪疤貼大多含矽凝膠（silicone gel）成分，醫學研究顯示，矽凝膠能在疤痕表面形成保護層，減少水分流失，「此作用很重要，因傷口表皮癒合後，內部仍在復修，如傷口水分不足會加劇炎症反應，刺激膠原蛋白合成，增加疤痕增生風險，此外，褪疤貼亦可減低疤痕受外力拉扯而刺激生長」。對於已形成一段時間的疤痕，矽凝膠貼亦有助軟化疤痕，但無法徹底消除疤痕。含矽凝膠成分的褪疤膏同樣有保濕作用，而且使用方便，但未能如貼片般減少疤痕受外力拉扯，適用於眼皮、關節、毛髮處等較難使用貼片的位置。

施壓助軟化疤痕

疤痕如增生，壓力治療可抑制生長，理大康復治療科學系教授李曾慧平解釋：「通過壓力降低疤痕血氧供應，可減緩其增生，同時協助新組織有秩序排列，達到撫平及軟化疤痕。」

陳東飛補充：「治療增生性疤痕，傳統方法是使用壓力墊（聚乙烯墊）及壓力套為疤痕施壓；若市民使用一般矽凝膠褪疤貼，加穿壓力套為疤痕施壓效果更理想。不過，關節或胸口位置等疤痕難有效施壓。」

面層矽膠柱設計 受壓更均勻

李曾慧平研究燒傷疤痕治療多年，早前與研究團隊研發了「平疤貼」及「壓力貼」，能為疤痕加壓兼保濕，可治療因燒傷、手術及創傷而形成的增生性疤痕。

可按疤痕形狀修剪高度

平疤貼分底面兩層，底層為具黏貼力的矽凝膠，能鎖住水分，面層是可剪裁的矽膠柱。陳東飛曾有病人使用平疤貼，認為可抑制疤痕增生，「使用時因應疤痕形狀及身體輪廓修剪矽膠柱高度，將平疤貼貼上，再以壓力貼或傳統壓力套或彈力繃帶加壓，由於矽膠柱高度是按疤痕位置及形狀修剪，因此整個疤痕能均勻受壓」。

李曾慧平曾為平疤貼做臨牀測試，找來25名在「溫哥華疤痕評量尺」中達8分或以上的嚴重增生性疤痕患者（正常皮膚為0分，最高分為15分），比較接受壓力衣加傳統壓力墊（聚乙烯墊），及用平疤貼的效果，護理期45天，她說：「結果顯示平疤貼更為有效，患者平均改善疤痕彈性約19％、抑制疤痕生長約14％、減淡疤痕色澤約5％。」

如疤痕增生影響活動能力或造成心理困擾，陳東飛稱，除了保濕及壓力治療，亦可考慮注射類固醇或冷凍治療等方法。注射類固醇可減低纖維母細胞活躍度，從而軟化及淡化疤痕；冷凍治療則是用針刺進疤痕內，以低溫令疤痕細胞脫水、壞死及萎縮。

◆專家意見：

．李曾慧平 - 香港理工大學康復治療科學系教授

．陳東飛 - 外科專科醫生

文：李佩雯

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪