中醫貼士：大椎穴不通 百病纏身

【明報專訊】從中醫角度，富貴包位置正好在大椎穴。仁濟醫院葵青區中醫診所註冊中醫魏雪瑩表示，大椎穴又名百勞穴，意指其穴能補虛治勞，所牽涉經絡包括：督脈、膀胱經、大腸、小腸、三焦經、膽經和胃經。大椎穴位於第7頸椎棘突下凹處，主要有升陽、益氣、退熱、補虛等作用，不但能鎮靜神經，亦可以瀉全身之熱及消炎功效，還可改善肺功能。

當大椎穴出問題，會怎樣？魏雪瑩解釋，由於頸部是身體連接大腦的一個重要通道，假如陽氣淤塞，氣血不能通往頭部，阻礙全身陽氣通暢及氣血功能，會引起頭暈、頭痛、失眠、健忘等。大椎穴瘀堵除了導致氣血虧虛，同時會造成左右肩氣血不通，增加肩周炎、手部麻痹、肩部肌肉勞損等風險。

針灸鬆深層肌

治療方面，因為每個患者體質不一樣，所以治療方法都不一樣。主要處理手法包括：針灸、拔罐、推拿。針灸主要利用入侵性方法，促進血液循環，放鬆深層肌肉，達到修復筋膜肌肉的作用。針對不同情况，在富貴包位置上取穴或圍刺。若是不良姿勢及生活習慣，影響氣血流動，陽氣不能升發到頭部，不能化解水濕，痰濕內困所致的富貴包，可以選擇火針治療。

拔罐可以因應情况選用普通拔火罐或者刺絡拔罐，氣血虛弱或痰濕內阻，病情較輕患者可用拔火罐，放鬆患處附近肌肉，改善血液循環。瘀血內阻患者可以在富貴包位置上先點刺放血，然後再拔罐。

初發按摩可消除

推拿治療，主要針對頸部脂肪積聚源於氣血不通，而按摩能夠疏通氣血，所以初發的富貴包可用按摩方式消除，平時可以指尖循環打圈按摩，拍打肩頸兩側刺激肌肉，促進血液循環。

另外，在大椎穴艾灸、貼膏藥等促進局部血液循環、消腫祛瘀、通經絡、祛濕祛寒，改善身體血液循環，防止富貴包愈來愈大。惟高血壓、心臟病患者不適合艾灸。配合內服中藥，調理體質，達到相輔相成效果。

熱毛巾敷後頸

日常生活也可加以配合，用熱毛巾熱敷後頸，通過熱敷促進血液循環。魏雪瑩提醒，看手機、電腦時頭部不宜過低，盡量將屏幕抬高至視線水平，平時多做運動、多活動頸椎和手腳，並減少長時間保持同一姿勢。

富貴包對健康影響深遠，但是不難治療，因此不應延誤醫治，愈早治療效果愈好。由於富貴包有年輕化的趨勢，家長可從小訓練子女正確站姿和坐姿，及早預防，以免事態嚴重，影響腦部供血或者身體活動能力才處理。