時令果饌「營」中秋 提防低糖月餅蠱惑標籤

標籤陷阱——即使月餅標榜「低糖」也不等於健康，脂肪含量可能與普通月餅相若。雙黃白蓮蓉月餅（左）總脂肪含量達10.2克，低糖蛋黃白蓮蓉月餅（右）總脂肪只有5.5克，看起來連脂肪也減半？原來只是低糖月餅體積較小，數值上顯得相對低脂而已。（受訪者提供）

【明報專訊】中秋賞月，主角少不了月餅。傳統月餅高脂肪、高熱量、高糖分，少食為妙；有月餅以低糖，甚至無糖做賣點，查閱營養標籤，乍看脂肪和糖分大減，以為可大快朵頤……原來營養標籤暗藏陷阱！

想應節又食得「有營」，不妨以時令柿子和楊桃入饌，健康滋味迎中秋！

月餅口味推陳出新，多得令人眼花撩亂。部分品牌標榜健康低糖低卡，甚至有生酮版月餅，是否健康之選？

1/4件月餅 糖分佔攝入上限三成

香港港安醫院膳食及營養部主管、註冊營養師黃志榮，找來兩款月餅，拆解當中的營養成分。傳統雙黃白蓮蓉月餅（食用分量46.25克，即1/4件）總脂肪含量達10.2克（約2茶匙油），當中含2.1克飽和脂肪。攝取過量飽和脂肪會增加患心臟病風險，每日攝取量不應超過總熱量的10%，即大約20克。游離糖攝取同樣不應超過每天總熱量的10%，以每日攝取2000千卡的人為例，按1克糖熱量約4大卡計算，每日糖分攝取量應低於50克。1/4件雙黃白蓮蓉月餅含15克糖，已佔攝入上限的30%。

低糖月餅 改用代糖不減脂

至於低糖蛋黃白蓮蓉月餅，營養標籤顯示總脂肪只有5.5克，糖分更低至0.6克，看來相比傳統雙黃白蓮蓉月餅「健康」，但事實並非如此。黃志榮解釋，低糖月餅的分量變小，營養標籤所示的食用分量為22.5克，令營養成分上「數字靚仔啲……就咁睇好正」。若以同等分量與傳統雙黃白蓮蓉月餅比較，兩者的總脂肪相若。黃志榮表示，這款低糖月餅用了代糖（甜味劑E965），所以糖分比較低，「很多時以為低糖就健康，糖分的確減少了，但脂肪未有減少」。還有一有些月餅標榜高纖，亦不一定低脂。

流心月餅 飽和脂肪比傳統月餅高

另外，近年流行生酮飲食，以高脂肪、低碳水化合物的飲食法控制體重，就連月餅都推出生酮版，網上更有自製生酮月餅食譜，標榜「低卡、無糖，健康之選」。黃志榮不建議生酮飲食法，當中的牛油、椰子油的飽和脂肪高，不利心血管健康，故認為生酮月餅未必是一個好選擇。他提醒，購買時參考營養標籤，留意食用分量，選擇相對少糖少脂肪的月餅。「流心月餅的飽和脂肪很高！流心餡料由蛋黃、糖、奶等材料製成，有可能衰過傳統月餅。」

不論任何款式的月餅都只宜淺嘗，最好與家人朋友分享以減少進食分量，每次吃1/4個月餅尚可接受，而且要注意全日整體飲食攝取量。飯前吃水果可增加飽腹感，從而減少正餐的熱量。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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