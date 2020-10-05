知多啲：鮮肉放密實袋 雪藏可保存1個月

【明報專訊】冰鮮與雪藏食物是將新鮮食材經低溫程序處理，可有效抑制微生物生長，亦可減少相關新鮮食物中汁液的流失，黃蘊芝指出，從營養價值角度看，冰鮮與雪藏食物跟新鮮的差不多。

冰鮮食物需1周內食用

冰鮮食物是指屠宰鮮活禽畜或捕撈上岸鮮活海產後，立即在短時間內，將溫度降到0℃左右，運輸過程中均維持在該溫度範圍內。由於處於冰點臨界，可保持肉質柔軟，食材質感較大程度保留下來。選購後，需將之儲藏在4℃至10℃，一般有效的食用時限不多過一星期，否則食物有可能變壞。

雪藏或急凍食物，則是指相關鮮活食物在屠宰（如雪藏雞柳、雪藏蝦仁、急凍三文魚等 ）或收割（如雪藏雜豆）後，放進接近-30℃以下的冷庫中冷卻，使其中心溫度不高於-15℃，然後儲藏在-18℃的環境下。雪藏食物經極低溫方法處理，食材中水分在冷凍過程中，體積會增大，造成細胞破裂，但無損其營養價值。有人覺得雪藏食物入口時有「雪味」，想改善情况，黃建議，烹調前可先汆水，或加入香草、薑一同烹調。雪藏食物有效食用時期相對較長，儲藏1個月亦不成問題。

雪藏前洗淨切件吸乾水

有時買多了新鮮肉類，想把多餘分量留多幾天，該怎樣儲藏？黃蘊芝分享一個自製雪藏食物的方法。首先將鮮肉洗乾淨、切件，用廚房紙吸乾水分後，放進密實袋或保鮮盒（如能做到抽真空處理則更理想），最後放進雪櫃冰格內儲藏，保持-18℃，可儲存1個月左右。