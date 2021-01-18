治療方法：輕微脊椎側彎 毋須手術

【明報專訊】網上有不少運動短片，教人訓練腹直肌、腹橫紋肌、中下斜方肌等肌肉，聲稱可以改善肋骨外翻。惟註冊物理治療師歐陽健指出，這些短片沒有科學根據證明能夠改善肋骨突出的問題，「有些人有脊柱側彎，肋骨可能看起來一邊較突出。處理脊柱側彎後，便會改善到肋骨凸起的問題」；明德國際醫院骨科專科醫生廖敬樂亦表示，暫未有證據顯示運動或物理治療可改善脊柱側彎或所謂的「肋骨外翻」，手術將脊骨撐長、旋轉、橫移、置中再鎖緊，但運動沒可能做到。

運動矯正「肋骨外翻」無根據

如果發現有脊柱側彎，醫生首先會評定嚴重程度，再根據患者的發育程度、骨骼年齡，決定適當的治療方案。對於10至20度輕微彎曲的患者，可目測到肋骨左右不對稱，但心肺功能一般不會變差，神經線亦不會受壓，「所以站在健康的角度，並不會為患者做手術。手術不為美容而做，除非患者是嚴重脊柱側彎，或是病情變化得好快，又或者已經影響心肺功能」，廖敬樂說。

佩戴支架避免惡化

在臨牀判斷上，會以X光檢查患者脊柱側彎的角度。假如屬輕微程度，而患者已經完全發育，便不需要治療；但如果骨骼還未發育成熟，脊柱側彎有可能惡化，因此需要持續觀察。至於中度脊柱側彎的患者，若骨骼仍在發育階段，便需要佩戴支架，目的是避免情况變差，但並非完全矯正脊骨的永久結構。對於嚴重脊柱側彎的患者，建議盡快考慮手術治療。臨牀所見，輕度脊柱側彎佔多數，約10%患者屬中度，只有約1%是嚴重脊柱側彎。