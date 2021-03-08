陰陽失衡 百病纏身 心腎不交 心火盛

【明報專訊】面對沉重生活壓力，都市人普遍「心火盛」。一提到心火盛，大家首先聯想到口乾、唇瘡痱滋、失眠及高血壓等徵狀。心火盛的成因離不開生活壞習慣：長期勞累捱夜、工作壓力、常吃煎炸辛辣食品、性生活過度等，都是常見原因。

陰陽失衡是心火出現的原因。心火盛源於心腎不能相交，帶來一系列臨牀徵狀。

「心火盛」形容內心激動或憤怒情緒。歌神許冠傑《飲勝》當中有一句「飲勝 飲勝 就無心火盛」，意指快樂情緒可以除去惱怒。「心火盛」一詞其實包含兩部分，分別是「心火」和「盛」。「心火」是中醫術語，代表人體內熱。中醫理論中，心有在地為火之說，且心五行屬火，因此心與火關係密不可分。情緒高漲時，心的溫度會升高，反之亦然。所以人在着急時會「心急如焚」，在情緒低落時會「心灰意冷」。「盛」則有熾烈、興旺意思。「心火盛」一詞表示人的情緒熾熱高漲，同時亦成為了五心煩熱、心情煩躁的代名詞。

心腎互相制約 主宰精神情感

心其華在面，開竅於舌，心主血脈功能可簡單從面色和舌頭色澤反映出來。但中醫相信心不單與血脈相關，正所謂「心主神明」，當中所指的「心」，廣義上不單是心臟本身的作用和功能，心更主宰人的神志活動。《素問·靈蘭秘典論》提到「心者，君主之官也，神明出焉」。「神」實際上包括大腦多項功能，例如思考神志活動、睡眠及意識狀態等，當中神志活動更涵蓋了情緒活動。

多年前一套美國電影《陌生的心靈》（Heart of a Stranger），女主角做了心臟移植手術後，繼承了捐贈者的性格，最終改寫了她的生活。針對這現象，外國有機構研究發現，接受心臟移植病人多達三成會出現性格變化，當中大部分人繼承了捐贈者的性格。科學家嘗試以分子生物學角度，包括心臟細胞的信使核糖核酸（mRNA）及表觀遺傳學（epigenetics）去解釋這個現象。雖然箇中機制還有待研究，但這例子間接看到中醫學「心主神明」的傳統智慧。

另一方面，腎具貯藏精氣的功用，「腎精」為生命根本。心、腎這兩個器官與人的精神情感活動關係密不可分。腎精充足，則心血生化有源，心神活動得以支持。心神功能正常運作又有助於腎精充足、心神得養。心出現異常時，能引致記憶和精神狀態不佳，也會導致睡眠障礙。所謂「心腎相交」，只要心和腎兩個器官透過正常相交運作，大腦及中樞神經系統就能夠健康運行。

腎陰虧損 腎水無法上濟心火

心和腎在五行分別屬火和水。心屬陽主火、位居於上而性動；腎屬陰主水、位居於下而性靜。正常情况下，心火下降與腎陽協作濡養腎陰，以防腎水過寒；另一方面，腎水上承與心陰滋養心陽，以防心火亢奮。心腎互相依存制約。心火與腎水一升一降，維持心腎陰陽動態平衡而達至「心腎相交」。心腎協調失常，多是由腎陰虧損所引致。腎陰不足，腎水無法上濟心火，心火就會呈偏亢之勢，加重腎的耗傷，同時令腎水更為不足。

徵狀：口腔潰瘍 便秘 失眠

心火可細分為「實火」和「虛火」。但不論虛實，臨牀徵狀常常與口腔潰瘍、便秘和失眠有關。首先舌主心，「臟熱即應舌生瘡裂破」，心火旺常見於舌尖紅赤或口舌生瘡。同時心與小腸相為表裏，它們本為臟腑關係；心火熾盛能移熱於小腸，導致小腸津液不夠，繼而便秘。至於失眠，《羅氏會約醫鏡》早就解釋到「蓋人之神，寤則棲心，寐則歸腎」。「寤」和「寐」分別指睡醒和就寢，均和心腎息息相關。心虛則「無血以養心，自神不守舍而不能歸藏於腎，故不寐」。同時，腎虛則「不能藏納心神於中，故寐不能沉，並不能久」。長期心腎不交可能帶來嚴重疾病；反之，心腎達到水火既濟，人體才能相安相生，健康長壽。

文：高錦明（香港科技大學中藥研究中心副總監）、楊朗庭（香港科技大學生命科學部訪問學者）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com