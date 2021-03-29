運動處方：戶外運動 背着烈日保平衡

【明報專訊】疫情下，相信不少人改變了做運動的習慣，甚至由以往習慣在健身室，改為到戶外做運動。身處香港，要到戶外做運動，多選擇公園、海濱長廊、自然教育徑或郊遊徑等，既可以欣賞自然景觀，在社交距離許可下也可除下口罩唞唞氣，呼吸一口新鮮空氣。

到戶外做運動的好處似乎比在室內的多，可是也要注意兩者於運動性質及環境的差異，以減低受傷風險，適當地做運動。

吸汗衣物 戴黑超或帽

首先，出發前要注意當日的溫度及濕度。健身室多具備恆溫系統，而香港的春天，戶外濕度相對較高。天氣熱的時候，流汗較多，所以在戶外運動時，應選擇吸汗而透氣的衣物，以助身體的溫度調節。若運動時間較長（例如：行山），應預備後備衣服以便更換。記緊也要戴上太陽眼鏡或帽子，以保護雙眼。

適時補水免頭暈

另外，要帶備和飲用足夠的水或含電解質的飲品。身體缺少水分可能會導致頭暈或其他不適，故要保持充足的水分，運動時要多加注意身體狀况及變化。

運動鞋避震有承托

其次，不能忽視合適的運動鞋。在戶外跑步，路面較多凹凸不平之處，又或在堅硬的石屎路上，適宜穿著避震力較佳的運動鞋，使腳部有足夠的承托和保護。

事實上，視線和足部感知對平衡的控制尤其重要。一般來說，光線充足有助平衡。可是，如陽光太猛烈，或面向太陽做運動，有可能影響視線而干擾平衡。因此，運動人士應盡量背向陽光做運動。加上在戶外凹凸不平的路面，較難平衡，如感知機能或平衡反應較弱，容易「拗柴」。因此，在戶外運動時，要有適當的光線，並多加留意路面情况，以減低跌倒或受傷風險。

最後，接觸公衆運動設施後，記緊要消毒雙手，減低感染病毒的風險！

文：莊硯琦（香港公開大學物理治療學系副教授）