近半港人走路「唔夠數」 趁放工步行 「壞鞋子」傷腳

【明報專訊】早前有環保組織調查，發現港人步行時間減少，寧願坐車也不行路。有註冊物理治療師指出，行路少了，下肢活動不足，不單令下身肌肉轉弱，靈活度及平衡力也會降低，更容易受傷和勞損。那不如收工後多行幾步路吧？但穿著皮鞋高踭鞋，又會否帶來受傷風險？不如聽聽註冊物理治療師意見。

「世界綠色組織」連續5年調查港人的步行習慣，2020年6月訪問了500名18歲以上的香港市民，發現他們的步行時間比2019年少，每周7天都步行至少30分鐘的受訪者減少3.6%。而整體受訪者中，接近一半未達康文署建議的基礎指標，即每星期至少3天，每天累積步行最少30分鐘，未達標人數較2019年增加15.2%。

久坐不動 臀大肌弱致錯姿

行路少了，相對地坐的時間可能增加。註冊物理治療師蘇雅賢（Anson）表示，活動量減少，長遠會增加肥胖風險，也會降低整體新陳代謝率，影響精神狀態及免疫力。另一方面，久坐不動也會帶來另一問題，「當我們安坐時，通常只會用到上半身的肌肉，下肢肌肉則處於放鬆狀態，令肌肉容易轉弱，特別是臀大肌（gluteus maximus）」。臀大肌的功能是維持盆骨及腰椎穩定，若它肌力不足，日常站立或行路時可能出現錯誤姿勢，如膝蓋內旋，加重膝蓋及髖關節的壓力，令這些關節及附近的肌肉過勞，帶來勞損及痛症。

其實，很多運動也用到臀大肌，特別是高強度運動。如果臀大肌力量不足，未能有效地維持良好姿勢，會增加受傷風險，如十字韌帶撕裂、膝關節和髖關節痛症等。另一方面，下肢活動少，會降低下肢靈活度及平衡力，在活動時較易跌倒受傷。

既然多坐損健康，大家不妨多行多郁動。Anson說步行是簡單方便的運動，若達到一定步速，亦可視為有氧運動。她引述世界衛生組織（WHO）於2020年對成人運動量的新建議：18至64歲人士每周至少應做150至300分鐘的中等強度有氧運動，或至少75至150分鐘高強度有氧運動鍛煉。她補充，有氧運動主要用上大肌肉，做有節奏及重複的動作，強度達至最大心率的60%至80%（最大心率=220-歲數）；又或者留意自己的身體反應，運動期間會輕微流汗，心跳和呼吸稍為加快，但仍可如常說話，即屬有氧運動，可鍛煉心肺功能和增強耐力。

高踭招腰膝痛 薄底或致足底筋膜炎

港人生活繁忙，想爭分奪秒做運動，有人可能會在收工後提早一兩個車站落車，再急步行回家，當作是有氧運動。但大家要留意上班所穿的鞋，皮鞋、高踭鞋都不大適合步行運動。如踭高超過2吋，容易引發痛症，原因是盆骨需要更多擺動來平衡身體，不單增加膝關節壓力，同時這高度的鞋會讓身體重心微微傾前，為保持平衡，上身會不期然後傾，從而增加腰部、盆骨及膝蓋壓力，長久易有腰痛或膝痛等。

至於皮鞋或婆仔鞋等平底鞋，鞋底可能太薄或太軟，未能為腳底提供足夠的承托力，令腳掌及小腿需提供更多力量推動前行，長久會令小腿肌肉容易繃緊，從而增加足底筋膜的壓力，或會引致足底筋膜炎。如果早上起牀行幾步，又或久站時足底感到刺痛，就有可能是患上足底筋膜炎。長期穿平底鞋步行，還可能會引發不良姿勢，出現旋前變形綜合症（pronation distortion syndrome），主要是腳掌內塌、小腿及髖關節內旋，雙腳呈內八字，最終會增加膝、髖、腳踭等位置的關節及肌肉的壓力，引起痛症。扁平足患者更易患上足底筋膜炎或旋前變形綜合症。Anson建議，有意用步行當運動的人，收工後可先換上合適的鞋，最理想是穿上鞋底厚1至1.5吋的運動鞋。

行樓梯也可當有氧運動

初夏快到，雨季來臨，如天氣不宜外出步行，可改為行樓梯。若能達至最大心率的60％至80%，也算是有氧運動。行樓梯所用的力量，比起靜態休息時多8至10倍。要留意最好選擇空氣流通的梯間，而梯級闊度最少要有大半腳掌位，每級亦不宜太高，大約8吋左右。開始時，可先試上落一小段樓梯，也別一步跨過多級，因為這需要更多腳力，新手未必應付得到，有需要時應稍作休息。但要注意，本身有膝頭傷患或肥胖者不適宜行樓梯，以免增加膝蓋負荷，加劇勞損。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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