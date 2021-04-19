基因作怪 護理療程不治本 毛囊角化難斷尾 勤潤膚助改善

【明報專訊】天氣愈來愈熱，衣櫃內的背心短褲蠢蠢欲動。不過，手臂、大腿上的「雞皮」，大煞風景！

這些與「雞皮」相似的紅色顆粒，源自毛囊角化。毛囊為何會角化成礙眼粒粒？坊間有不少針對毛囊角化的皮膚護理程序，有激光、果酸、磨砂等，哪一種最有效？

不少人形容毛囊角化就像「雞皮」，到底什麼是毛囊角化？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯解釋，毛囊角化是指皮膚上有「粒粒」突出來，「粒粒」四周泛紅，摸下去「嚡熠熠」；較常在手臂、大腿出現，一般不會感疼痛或痕癢。毛囊角化是因為毛囊附近的表皮細胞「不正常角化」，令毛囊周圍角質增生、變厚；加上皮膚乾燥，當過量角質無法排走並堆積在毛孔，便會變成微突、呈紅啡色「粒粒」，外觀像「雞皮」。

不過，暫時未知皮膚出現毛囊角化的實際原因，僅知道與家族遺傳、基因有關，不少人在兒童期、青春期，甚至嬰兒時期已有毛囊角化；而有毛囊角化問題的人，患濕疹機率亦較高。

毛囊角化在香港十分普遍，約有一兩成的港人有此問題。為解決毛囊角化帶來的外觀困擾，坊間出現林林總總針對毛囊角化的皮膚療程，如激光療程、高壓潔皮（jet peel）等，到底有無效？

激光療程 改善泛紅

林嘉雯指，激光療程針對皮膚泛紅位置，利用皮膚內色素選擇性吸收激光的特性，將不同波段激光打入皮膚，令血管、紅血球吸收激光後被破壞，不影響周邊組織及細胞而去除紅印。翻閱部分針對毛囊角化的激光療程資料，有的使用波段650納米（nm）激光，惟該波段對紅色色素細胞吸收率並非最高。一般而言，若想減少皮膚紅印，醫生會用波段為532、585及595nm的激光，效果較好。不過，激光療程只能改善毛囊角化而出現的泛紅問題，不會用作治療毛囊角化，亦不可令其「斷尾」。

至於jet peel療程，原理與高壓洗車類似，透過氣壓將水及空氣噴射在皮膚表面，用壓力清潔皮膚、去除角質。她表示，療程理論上可去除皮膚表面角質，加快皮膚更新，或有助改善毛囊角化引致的皮膚凹凸不平。惟毛囊角化屬基因問題，這類療程不可阻止皮膚下一層的老化角質生成，只要不再繼續療程，角質仍然會堆積在毛孔，「之後仍然會有毛囊角化」。

林提醒，醫學上暫時沒有令毛囊角化「斷尾」，甚至令皮膚回復原狀的方法，「皮膚不可以100%變回白滑」。但臨牀觀察發現，待患者年紀增長至中年，毛囊角化會好轉，甚至是「粒粒」消失；惟好轉原因未明，部分患者皮膚亦會留有永久紅印。

除了美容療程，坊間傳說可透過磨砂清潔，磨走角質。惟林嘉雯不建議，因磨砂帶刺激，加上每人手法、力度不同；若太大力，可能會刺激皮膚，甚至令皮膚發炎流血，演變成暗瘡、毛囊發炎。

想有效去除角質，她建議外塗含乳酸、水楊酸、尿素的護膚品，有助軟化角質，令皮膚變得柔軟，改善皮膚凹凸不平。惟要注意產品成分及濃度，建議使用前諮詢醫生意見。

醫生處方A酸 孕婦慎用

她亦指，假如毛囊角化問題嚴重，患者需要用醫生處方藥膏治療，如外塗A酸；亦可用激光治療改善皮膚泛紅問題。惟A酸藥膏非人人合用，如孕婦、皮膚敏感人士不宜，用後有可能影響胎兒，令皮膚痕癢、乾燥，甚至變紅，應按醫生指示使用。

洗澡水不宜太熱

毛囊角化不影響健康，有人認為毋須治療；有些人則對其影響感到困擾，「快到夏天，不少人因準備要穿短袖、露手臂而求診」。林嘉雯提議，受毛囊角化困擾的人，可從日常生活着手，如在護膚上多花工夫，預防皮膚太乾燥而未能排走角質。有毛囊角化的人亦不宜使用太熱的水洗澡，因熱水會洗走皮膚油脂，加劇乾燥問題；應多塗潤膚膏，令皮膚足夠滋潤，角質可較容易脫離，「用好簡單、安全的方法，都可以改善毛囊角化」。

林嘉雯再三強調，毛囊角化大部分由基因問題引起，上述所有方法只能改善毛囊角化，不可「斷尾」，「我們不可以改變基因，只可以用方法令徵狀變輕微，要靠佢自己慢慢好」。

■知多啲：毛囊角化vs.暗瘡 一乾一油

毛囊角化與暗瘡粉刺外觀相似，如何分別？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，毛囊角化與暗瘡、毛囊發炎均會在皮膚上形成紅色「粒粒」，在外觀上有相似之處，不少人也會混淆，甚至誤以為毛囊角化的「粒粒」是暗瘡，以錯誤方法處理。從膚質比較，毛囊角化與暗瘡患者可謂「一個乾、一個油」：有毛囊角化的人，皮膚會較乾燥，甚至會脫皮；而有暗瘡問題的人，皮膚油脂分泌則會較旺盛。

毛囊角化較少於臉部出現

根據患者年紀、「粒粒」出現位置，亦有助分辨毛囊角化與暗瘡粉刺。毛囊角化較少出現在臉上，患者年紀較輕，「可能幾歲已經有」；而暗瘡常見於臉部、T字位等油脂分泌較多的位置，多在青春期發生，亦可能有「膿頭」及分泌物，甚至疼痛。

另外，形容「毛管戙」的起雞皮（或稱雞皮疙瘩），一般受天氣或情緒影響，只屬「間歇出現」，與毛囊角化持續出現亦有分別。她提醒，毛囊角化與暗瘡有分別，若有毛囊角化「千祈千祈不要吱」，擠壓毛囊或會導致加劇泛紅，甚至令毛囊發炎、誘發暗瘡；若變成色素沉澱，更有可能留下疤痕。

文：姚穎彤

編輯：王翠麗

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