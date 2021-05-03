玫瑰痤瘡當濕疹 搽錯類固醇大爆發

【明報專訊】天氣轉，皮膚狀態變差，潮濕悶熱天氣加上口罩，面上爆出粒粒紅疹！

面上紅疹可能是濕疹、玫瑰痤瘡等，究竟怎樣分辨？面頰經常紅粉緋緋，未必因為肌膚白裏透紅，可能是玫瑰痤瘡作怪。醫生提醒，不要自行買藥膏塗搽，小心「愈搽愈衰」！

◆鄭：鄭嘉怡（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆丘：丘潔怡（皮膚及性病科專科醫生）

■面上出紅疹 原因多蘿蘿？

問：面上出紅疹，究竟是暗瘡還是皮膚過敏？

鄭：紅疹有許多形態，有的表面平滑，有的很粗糙。面上紅疹有不同成因，常見如濕疹、接觸性皮膚炎、脂溢性皮炎、光敏性皮膚炎、玫瑰痤瘡，以及由病毒感染引起的水痘等；自身免疫系統疾病也是常見出疹的成因，如紅斑狼瘡、銀屑病（牛皮癬）、皮膚發炎、暗瘡等。如果情况持續或徵狀不常見，須轉介至專科醫生，進一步診斷。

■睇疹可斷症？

問：可否從紅疹外觀判斷病情？

鄭：透過紅疹分佈和外觀，有助醫生分辨成因。舉例說，脂溢性皮炎，紅疹常見於油脂分泌過盛的眼眉和鼻翼位置，患者會出現鱗片狀紅疹；而紅斑狼瘡患者，兩邊面頰會出現俗稱「蝴蝶斑」的紅疹。另外，醫生會根據患者徵狀、病史判斷。除了檢視面部紅疹，也會觀察患者四肢或軀幹有無紅疹，如有需要，會考慮做抽血檢查、致敏原皮膚測試、抽取皮膚組織化驗。

丘：不同病因引起的紅疹，外觀和分佈都有分別。以銀屑病和濕疹為例，銀屑病引起的紅疹常見在髮際，亦可以在手踭、背部、膝關節出現，紅疹邊界分明，顏色偏紅；濕疹雖然都會出現在面和頭皮，但較常見於手腳關節位置，紅疹邊界較模糊。

■類固醇藥膏可致白內障？

問：面部紅疹，一定要用類固醇藥膏嗎？

丘：首先要分清紅疹成因，如因濕疹引起，類固醇是有效而安全的藥物；若是玫瑰痤瘡，則「愈搽愈衰」。

對付濕疹，醫生會因應疾病類型、病情、發病位置，選擇適合強度的類固醇藥膏；強度愈高，引起副作用的風險愈高。要留意一點，避免在同一位置長期使用類固醇藥膏，否則會令皮膚變薄，微絲血管增生，容易有瘀斑，亦有可能出現玫瑰痤瘡、暗瘡。

若濕疹病情較嚴重或反覆，可以考慮交替使用類固醇及非類固醇藥膏，減低類固醇藥膏劑量，亦可運用多一種藥物作治療。

特別一提，若在眼部附近使用類固醇藥膏，小心不要「捽入眼」；眨眼時亦有可能將藥膏擠入眼內，故盡量不要塗近眼邊，或考慮使用非類固醇藥膏。長期在眼皮附近使用高強度類固醇藥膏，可能引致白內障、青光眼。

■面紅眼痛 玫瑰痤瘡作怪？

問：經常面紅是因為面皮太薄？

丘：經常面紅紅，甚至透出微絲血管，以為是皮膚薄所致；其實除非是長時間使用類固醇藥膏，否則與皮膚厚薄無關，反而可能是玫瑰痤瘡所致。患玫瑰痤瘡初期，患者偶爾會面部發紅，面紅次數愈來愈頻密和持久；後期患者出現持續紅斑，皮膚可能有灼熱感覺，甚至出現發炎的丘疹和像暗瘡般的膿疱。嚴重者更會因皮脂腺增生，形成「酒渣鼻」。此外，玫瑰痤瘡亦可導致眼紅、眼痛、視力模糊。

■戴口罩加劇病情？

問：長期戴口罩，會令玫瑰痤瘡發作？

丘：玫瑰痤瘡成因不明，但相信與先天遺傳和環境因素都有關。環境誘發因素包括紫外線、炎熱天氣、酒精、辛辣食物、運動、生活壓力等。疫情下，戴口罩會令面部溫度提升，可令病情加劇。

治療玫瑰痤瘡，先要控制誘發因素。外出要養成做好防曬的習慣，使用SPF 30以上防曬產品，戴闊邊帽或打傘。要戒酒精，避免辛辣食物和熱飲，因熱飲釋出蒸氣會使面部微絲血管擴張，宜待涼才飲用。不應用太熱的水洗面，亦要避免身處於高溫環境如焗桑拿。此外，患者皮膚較敏感，容易受外來物刺激，可選擇溫和的護膚品。

治療方面，若病情輕微，可塗搽消炎藥膏。面部經常泛紅的患者可選擇外用血管收縮劑。病情較嚴重患者要考慮口服藥物，如抗生素、維他命A酸。若面部持續泛紅，尤其許多微絲血管顯現，可考慮光學治療，如脈衝染料激光、彩光。

文：丁寶兒

編輯：王翠麗

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