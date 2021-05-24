改善痛症：力度非愈強愈好 閉氣忍痛反映過火

【明報專訊】按摩時，人人可承受的力度不同？是否愈大力愈好？註冊中醫徐思濠解釋，有些人較少運動、肌肉較薄弱，故對力度需求亦較小，「用小小力按摩都好敏感」；相對有運動習慣的人，肌肉較厚實，或要較大的力度才可令肌肉深層有感覺，即俗稱「比較受力」。而隨按摩次數增多，亦有可能會產生肌肉力量，令人可承受更大的力度及刺激。惟他強調，按摩並非愈大力愈有效。有些人要求「追力」，或是過度按摩的徵兆，神經變得麻木及遲鈍，「敏感度低了，不加大力度就沒有感覺」；長此下去可能令筋骨、肌肉損傷。「追力好似食辣，一開始少少都好辣，逐漸變得麻木，其實對身體不好」。

初次按摩，如何判斷力度是否合適？徐思濠指，在健康、舒適的按摩過程中，應是完全放鬆，有「痠、麻、脹、痛」的感覺，按摩後應感到「痛快」。如發現過程中要刻意閉氣收緊肌肉，以對抗技師的施力，或長時間忍受痛楚，都已屬「過火」。註冊中醫區梓桓補充，按摩力度沒有標準，「只是以個人主觀感覺為主，受不住就是過了界」，如發現自己未能承受當下按摩力度，應主動提出減少力度，非一味忍痛。

註冊物理治療師司徒佩玉提醒，按摩力度過猛會引發肌肉反射性收緊，反而無法放鬆，宜循序漸進慢慢加大力度。雖然按摩可暫時紓緩疼痛，但長期依賴或以錯誤方式按摩，譬如力度過大、時間過長，可能導致肌肉纖維化，結締組織增生；或者導致肌肉創傷。長時間對肌肉施加壓力，可能會導致敏感度下降，要加大力道才能穿透結締組織。肌肉纖維化令肌肉繃緊，若患者繼續以大力按摩紓緩，只會造成惡性循環。

按摩不治本 好姿勢+運動最重要

對於肌肉緊張的患者，司徒佩玉建議按摩5至10分鐘，再做關節鬆動；或利用電療儀器，刺激肌肉達鬆弛之效。患者不要過分依賴按摩，平時應保持正確姿勢，以及避免長期維持固定姿勢。「即使捏完感到舒服，但沒有改正錯誤動作或姿勢，肌肉又會再次緊張。」長期姿勢不良，如低頭族頸部肌肉緊張，按摩可放鬆肌肉，但接着又低頭打機數小時，治標不治本。司徒佩玉解釋，按摩是被動式療法，患者應積極做適當運動，藉主動運動提升肌肉力量。伸展運動亦可紓緩肌肉繃緊、腰痠背痛。

區梓桓建議，想有效紓緩肩頸膊痛，最簡單是找出痛症原因，定時做伸展運動。例如因長期對住電腦而肩頸痛，可以每隔1小時郁動頸部肌肉，「郁動一下會沒有那麼痛」；日常生活中亦可多做太極、八段錦等運動紓緩筋骨，減輕肌肉痠痛。

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