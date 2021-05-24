運動處方：水的力量 釋放僵硬身體

【明報專訊】在搜尋器輸入「水療」或「hydrotherapy」，總會看見某某美容院的水療按摩或洗腸服務（colon hydrotherapy）廣告；努力翻查才會找到和治療或預防病症相關的「水療」。

改善腰膝四肢痛、運動受傷

以免混淆視聽，外國同業都把名字更新為aquatic therapy，即水中治療或水中物理治療。水中治療必須經過受專業訓練的物理治療師檢查評估徵狀，以制訂水中復康療程，以及在水溫合適的水療池內做康復運動。如病况已改善，想作長期保養或未病防預，則可以參加aquatic exercise，即水中運動班。接受水療的病人，八成都是患有各式因由引起腰膝痛人士；此外，其他四肢痛症、運動受傷及中風等，都是水療池中常見的案例。水療沒有年齡或性別限制，最重要是沒有水療禁忌症。放心，治療師會為你評估。

水溫規定28℃至35℃

水療池水溫絕對要比公眾泳池暖，根據香港醫院管理局指引，水溫必須在28℃至35℃之間，提供水療的機構全年保持池水溫度在33℃至34℃。溫暖的水加上浮力，讓不少在陸地舉步維艱的病人、全身被僵硬肌肉綑綁的病人、受傷不能上運動場的病人，能作出在陸地近乎不可能的步行和運動。而水的阻力及壓力又讓腫痛減輕，肌力亦得以訓練。一般水療池都不深，四周有扶手，治療運動有別於游泳，頭不用浸入水中，成人或兒童都可做水療。不少外國籃球隊及足球隊都有自己的水療池為球員療傷及加強訓練。

疫情下很多病人不能接受水療，林小姐就是其中一個。她接受過脊椎融合術，雙膝又有水囊腫痛，2020年初，她在陸地運動仍可維持狀態，但隨日子過去，疼痛慢慢增加，使她快不能承受。幸而年底疫情稍緩，她有機會做水療，重新感到身體被釋放，不禁笑說：「我是一條魚！」

希望新冠疫情快點受控，更多機構可重啟水療服務，幫助有需要的人！

文：周芝英（香港公開大學物理治療學系客席講師）