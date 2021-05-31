分清成因 對症下藥 長期腰痛無傷患 恐心理作祟

【明報專訊】腰痛，很多人都曾經歷。根據香港家庭醫學學院於2012年有關腰背痛調查數字顯示，香港約有57%人一生最少有一次腰痛，另有42%人一年內曾出現腰痛，約10%工作病假是因腰痛引起，可見腰痛在香港是多麼普遍。

腰部由腰椎支撐，並有韌帶及肌肉提供額外支持，而腰椎間有軟墊般的椎間盤，作減震、緩衝，亦有神經線經腰椎延伸到腹股及雙腿。當上述提及的腰部組織受損，便有可能導致腰痛，值得一提是，腰痛與組織受損的關係亦非必然。

特定性腰痛 疾病或感染引致

腰痛可分為特定性及非特定性，或急性及慢性。特定性腰痛意指有特定病理導致腰痛，例如癌症、骨折、細菌或病毒感染、強直性關節炎等較嚴重疾病，發病比例佔少數；而大多數是非特定性腰痛，即沒有特定原因引致的腰痛。

如果腰痛伴隨沒法解釋的體重下降，腰部不活動反而疼痛增加，控制小大便有困難，雙腳乏力，發燒及晨僵（起牀時關節持續僵硬）多於30分鐘等，懷疑是有特定原因的腰痛，需及早就醫作詳細評估及治療。

如沒有上述提及的徵狀或特定原因的腰痛，大多被定為非特定性腰痛或普遍腰痛，這種腰痛並沒有特定起因，可能是腰部肌肉或韌帶拉傷，或輕微關節問題引起。非特定性腰痛徵狀一般是局部性（local pain），但亦可以是擴散到其他部位的轉移痛（referred pain），而疼痛有程度之分（輕微至嚴重），大多在活動腰部、久坐久站時疼痛增加，在躺平時疼痛則得以紓緩。

慢性腰痛：疼痛持續逾3個月

大多數非特定性腰痛會在數星期內自我復元，若疼痛持續多於3個月，便界定為慢性腰痛，此類腰痛會持續長時間並影響患者日常生活，根治亦會變得困難。

慢性腰痛大多涉及心理因素及神經系統對痛覺過敏。患者很多時在求醫時做了各種身體檢查，結果顯示身體組織沒有受損，但疼痛仍持續，顯示疼痛偏重心理、痛覺過敏等因素。

治療從運動、心理入手

特定性疼痛應及時就醫找出疼痛原因，從而對症下藥。至於非特定性腰痛，一般按發病階段有不同治療方案。急性腰痛（即病發少於6星期）治療分為第一線及二線，第一線治療包括提供護腰貼士及適當保持活躍、服用較輕微的止痛藥物等。如於一星期後仍未有好轉，便要考慮二線治療，如物理治療、服用較強力的止痛藥物等。慢性腰痛治療方針會偏重於運動治療及心理支援，再配合適當止痛藥物。

文：陳啟豪（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：王翠麗

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