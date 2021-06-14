不靠塗牙膏 不靠冰濕紙巾 趕走熱痱 靠勤抹汗

弄巧反拙——不少人用冰濕紙巾抹汗，貪其涼快感覺；惟醫生提醒，這類產品或含薄荷、酒精，不但未能治療熱痱，更有可能引致皮膚過敏。（Iuliia Mikhalitskaia＠iStockphoto）

熱痱痕癢——天氣炎熱，如未有及時抹走汗水，不論是成人還是幼童，皮膚也有可能出現熱痱。（設計圖片，tuaindeed、Korneeva_Kristina＠iStockphoto）

【明報專訊】酷熱天氣持續，出完一身大汗，皮膚出現紅疹！

熱痱，不單在嬰幼兒身上出現；早前有報道指由於監倉酷熱，部分在囚人士因而全身長熱痱，即使塗上藥膏亦未有好轉；甚至要出動「土製止痕膏」，以牙膏塗抹熱痱。

成人「長熱痱」是否常見？熱痱水、冰濕紙巾，甚至牙膏，是否處理熱痱良方？

西醫：薄荷酒精止痕不治本 刺激皮膚反致敏

何謂熱痱？香港大學內科學系名譽臨牀助理教授、皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指，熱痱並不是正式疾病名稱。坊間對熱痱一詞有不同解讀；一般而言泛指因天氣炎熱、流汗而導致的皮膚問題，可按徵狀細分為刺激性皮炎、毛囊發炎、汗斑、紅色汗疹（Miliaria rubra）等。當中較多人提及的熱痱，其實是指刺激性皮炎，皮膚因受熱力、汗水刺激而出現紅腫疹粒；常見例子是嬰幼兒因穿上過厚衣服而影響散熱，導致胸口、背部有紅色疹粒而求診。

運動服緊貼皮膚 汗水積聚出疹

他續指，小朋友較容易長熱痱，除了是因為穿衣太多，悶熱而不懂表達，無法自行脫衣外，亦與皮膚組織的脂肪比例較高有關，令身體散熱較困難；當皮膚長時間被熱力、汗水「焗住」，便可能長熱痱。而香港天氣炎熱潮濕，近年不少人穿上較緊身衣物做運動，做運動時身體會製造熱量，若未有及時抹走汗水，當衣服太貼身令汗水、熱力緊貼皮膚，即使是成年人也有可能長熱痱。

熱痱痕癢難耐，陳俊彥提醒，患者要注意身體散熱，避免產生過多熱量，穿著棉質及鬆身衣服，有助吸汗並揮發汗水；大量流汗後用扭乾的濕毛巾抹身，散熱的同時將積聚在皮膚表面的汗水抹走。

濕毛巾抹汗塗護膚膏 一日內消退

至於熱痱水、熱痱噴霧、冰濕紙巾，甚至是以牙膏自製止痕膏，陳都不建議使用。這些產品含薄荷、酒精等揮發成分，可給人涼快感覺，令痕癢暫時消失，但「治標不治本」，未能有效解決熱痱問題；更有可能刺激皮膚，引起過敏性皮膚炎。

他指出，如熱痱不太嚴重，只要注意散熱，及時到涼快地方休息，以扭乾的濕毛巾抹患處後薄塗一層護膚膏，已有助紓緩病情；一般而言，熱痱會在一日內消退。惟若第二天仍未見改善，或病情困擾日常生活，應及早求醫。醫生會視乎病情處方護膚膏或經稀釋的類固醇藥膏，「一般搽2、3日就會好，不需要長用」。

中醫：自製金銀花水抹身 茶飲清熱

從中醫角度，熱痱有何成因？註冊中醫潘咨遐指，熱痱稱為汗疹或「痱子」，與醫書中提及「痤疿」相似。《黃帝內經》亦提到「汗出見濕，乃生痤疿」，意指天氣炎熱令身體流汗，皮膚被濕邪侵襲，就會出現痤疿，即像針頭至粟粒大小的紅色丘疹。痤疿會出現在胸前、背部、內手肘等不通風部位，令人痕癢，搔抓後可能變成膿疱。

她解釋，熱痱成因與夏日暑熱蘊蒸皮膚、汗泄不暢或體肥多熱，熱邪阻閉於毛竅有關。當處於炎熱、濕度高的環境，身體除了受外間熱邪侵襲，體內亦因濕熱鬱蒸，毛孔被濕氣堵塞；一旦汗腺導管被阻，出汗不暢順，汗水無法疏泄，就可能形成熱痱。

洗淨西瓜翠衣擦拭 紓緩痕癢

潘咨遐表示，只要保持身體涼爽舒適，例如由戶外轉至室內有冷氣地方，大部分熱痱都會在幾天之內逐漸消退，亦不會留下疤痕。亦可用清水洗淨西瓜翠衣（即西瓜青綠色外皮與紅色果肉之間的白肉），擦拭熱痱；待15至20分鐘用水清洗患處，紓緩熱痱痕癢不適。惟要留意患具傳染性的皮膚病，如生癬、皮膚有膿疱或潰破者不宜用此方法。

要避免長熱痱，她建議流汗後應馬上擦乾汗水並更換衣物，以免汗水長時間接觸皮膚；亦應避免進食辛辣刺激和燒烤食物，以及飲用酒精等，以免令體內濕熱加重。洗澡時用溫水，令汗腺孔保持暢通；反之長期用冷水洗澡，汗腺孔會因接觸冷水而緊縮，影響排汗。

潘咨遐教路，自製金銀花水抹身，或飲用清熱解毒的茶飲，如竹蔗茅根馬蹄薏米水、綠豆薏米荷葉水，都可減少在炎炎夏日長熱痱的機率。

■外用：金銀花水

作用：清熱解毒，疏風散熱

材料：金銀花15克、水500毫升

做法：

1.材料放入煲，大火煮滾，轉文火慢煲半小時

2.放涼後直接塗抹熱痱，1天3次

注意：

˙清潔皮膚後才使用，用後毋須過水

˙蠶豆症患者忌用

■茶飲：竹蔗茅根馬蹄薏米水

作用：清熱祛濕

材料：竹蔗1條、紅蘿蔔1條、馬蹄3至4粒、生薏米30克、粟米（連鬚）1條

做法：

1.竹蔗連皮洗擦乾淨，切段，對半破開

2.洗淨紅蘿蔔、馬蹄，去皮切塊

3.洗淨生薏米，浸泡半小時

4.所有材料放入煲，煮1.5至2小時

注意：孕婦慎服

■茶飲：綠豆薏米荷葉水

作用：清熱解毒、利水止癢

材料：綠豆30克、鮮荷葉半片、生和熟薏米各15克、紅糖適量

做法：

1.生、熟薏米及綠豆洗淨，浸泡半小時

2.鮮荷葉洗凈撕成小片

3.所有材料放入煲，加適量清水，水滾後轉文火煲1小時

4.拿走荷葉，加入適量紅糖即可

注意：孕婦慎服

文：姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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