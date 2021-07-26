能量飲品傷心？ 咪冤枉咖啡因

適可而止——英國有大學生因過量飲用能量飲品而心臟衰竭送院。心臟科專科醫生指「咖啡因在這個案裏不似是元兇」，因為能量飲品含有很多糖分和其他化學物質，長期大量攝取有損身體健康。（設計圖片，Khosrork、gremlin@iStockphoto）

【明報專訊】「通頂」工作或玩樂，想提神醒腦，不少人會靠咖啡或能量飲品。然而早前有醫學報告指，英國1名21歲大學生每天飲4罐500毫升能量飲品後，因心臟衰竭需送院。英國醫生估計原因是過度攝取能量飲品。

能量飲品中哪些成分有可能導致心臟衰竭？咖啡因會否是元兇？飲咖啡又會否出事？想提神醒腦，有什麼安全又有效的方法？

咖啡因會增加腎上腺素和腺苷，刺激血壓和心跳，令人進入迎戰狀態，但效果短暫。明德國際醫院心臟科專科醫生張仁宇表示，上述個案所喝的能量飲品，每罐有160毫克咖啡因，每日4罐即攝取640毫克咖啡因；而1杯250毫升咖啡約有100毫克咖啡因，4杯就約有400毫克。「是否因過量咖啡因導致心臟衰竭？這個可能不大，未有報告顯示1天飲4至6杯咖啡就會患上心臟衰竭。」報告又指該病人同時患有腎衰竭，而這個水平的咖啡因攝取量不會導致腎衰竭。

糖分超標 影響心血管健康

除了咖啡因，能量飲品中還有糖分和牛磺酸。張仁宇指糖分過多有可能導致心臟衰竭，「攝取過量糖分對身體是『有毒』」。該能量飲品每100毫升有11克糖分，2公升就有220克，該病人已經嚴重超標（根據世衛標準建議，每日熱量需要2000至2400千卡的成年男士，攝取糖分應少於25至30克，即5至6粒方糖）。長期攝取過量糖分，或會誘發胰島素抗阻，導致糖尿病，對心臟、腎臟、血管都有不良影響。

患腎病慎飲胺基酸飲品

牛磺酸則是一種胺基酸，暫未有臨牀實證指對心臟有不良影響。但張仁宇又提到，「報告沒有註明病人為什麼會腎衰竭，可能是牛磺酸或其他化學成分引起，而腎衰竭和心臟衰竭密切掛鈎」。同時，當事人可能有其他不良生活習慣，因此不能判斷是因攝過量咖啡因導致心臟衰竭。

張仁宇指，凡事物極必反，「1天飲2公升能量飲品的確是很多，很多人飲水也不到2公升」。飲用前要了解當中成分和自己的身體狀態，能量飲品內有很多化學成分，就算是健康的人，也應適可而止，「如本身有腎臟問題，應少飲這類含胺基酸成分的飲品；或糖尿病患者，喝這些高糖分飲品也不好」。

添加糖致血糖快上快落

香港中文大學營養研究中心註冊營養師冼雯菁亦指出，能量飲品含糖量參差，有的每樽含約5至8茶匙糖（25至40克），等同甚至超過每日糖分攝取上限。糖分雖然可以為大腦提供能量，但一些添加人工糖，「身體吸收得很快，令血糖升跌好像過山車一樣，身體要作出一連串反應調節血糖水平；這些飲品會帶給我們短暫精神感覺，但很快又會很疲累」。

長期飲用高糖分能量飲品，除了增加糖尿病風險，過多糖分也會轉化為脂肪，會致肥並有蛀牙風險，冼雯菁指，「若加上沒有運動消耗糖分，更容易患上糖尿病等慢性疾病」。多吃添加糖分亦會引起炎症，令細胞受損。

日攝約400毫克咖啡因相對安全

除了能量飲品，不少人每天都喝咖啡「啟動大腦」，咖啡喝得多又會否對心臟有害？張仁宇表示，有基於人群的觀察性調查發現，飲得愈多咖啡，心臟猝死或心律不正常的機率愈低，「雖然未有直接科學理據證明咖啡會減低心臟病發風險，還未可以說多飲咖啡對心臟好，但起碼不會增加心臟病發的風險」。如果1天飲幾杯咖啡，又會否過量攝取咖啡因？張仁宇指，不同來源地或泡法的咖啡，咖啡因含量都不一樣，難以明確說明幾多才過量，建議要適可而止，「該調查指每天喝3至5杯250毫升咖啡的人，心血管疾病風險最低」。

冼雯菁指出，國際上沒有規定咖啡因攝取上限，但有研究指一般成年人每天攝取380至400毫克咖啡因最有益處，也是相對安全分量，孕婦則每天勿超過200至300毫克。她提醒，不同人對咖啡因反應不一，有人會緊張、心跳加速，甚至影響睡眠，「唔受得咖啡因的人，要注意咖啡因來源，因為汽水、朱古力、茶等都有咖啡因」。此外，咖啡因利尿，攝取過量可能會引致脫水，「全身器官包括大腦都需要足夠水分去滋潤，血管都需要水分令血液循環好一點，若水分不足又會令精神變差」。另外，長期攝取咖啡因會上癮，停止攝取時會有戒斷徵狀，如頭痛、疲倦、集中力下降等；咖啡因亦會增加鈣質流失，「如果經常飲咖啡要留意，從日常膳食中補充鈣質」。

齋啡較佳 豆奶代替全脂奶

冼雯菁說從營養角度來看，咖啡比能量飲品佳，因為後者有添加糖和其他化學劑，咖啡則相對天然，「以咖啡配搭其他健康小食就更好。有針對輪班工人的研究指出，在疲累時吃小食，已經比沒有吃東西或吃大餐更加精神」。疲累其中一個原因，是工作時大腦消耗很多糖分，以食物補充天然糖分便可補充能量。選擇咖啡，也要留意糖分攝取量，張仁宇指出，齋啡較佳。冼雯菁則補充，用脫脂奶或豆奶代替全脂奶製的牛奶咖啡，亦是較佳選擇。

文：李欣敏

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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