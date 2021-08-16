中藥紓緩癌症（下） 益氣健脾 食得瞓得

【明報專訊】中醫藥在處理癌症一些症狀，確實有優勝之處。

上星期一（8月9日）討論了中醫藥如何幫助紓緩胸腔或腹部積水（bit.ly/3jYjwfv）；今次再談胃口差、疲倦、白血球和血小板低下的問題。

胃口差 改善消化 解滯通宿便

很多癌症病人胃口差，原因涉及多方面：有的可能是接受化療後感到惡心嘔吐；有的可能是因治療產生味覺變化，以往美味的食物，已經不像以前的味道；也有可能是因為情緒低落而引起胃口不好。

西醫所用的止嘔藥功效很好，已經很少見到病人因化療引起劇烈嘔吐。但治療胃口差的西藥卻很少，臨牀上醫生最常用是一種輕量荷爾蒙藥物，激發病人胃口，但療效一般。

中醫方面，有很多方法可以處理這個問題。

無論是癌症本身或是各種藥物治療，損傷了脾胃，產生脾胃氣虛濕阻，引起消化道功能不足。這些病人很多時不會感到肚餓，進食後覺得飽飽滯滯；治療可以用益氣健脾中藥，如香砂六君子湯。另外有些病人因為腸道濕熱，口中經常覺得有苦味；治療用清熱化濕中藥， 如白蔻仁、砂仁、赤小豆等。也有些是因為腸胃積滯，或加上大便秘結有熱；前者可用保和丸化積滯，後者則可以用火麻仁、大黃等中藥瀉下宿便。大便一通，胃口便會回復。

此外，針灸腸胃經絡穴位也可以增加胃口；常用穴位有足三里、上巨虛、下巨虛、內關等。平日按壓這些穴位也有一點幫助。

但無論是中醫或西醫治療，假如持續胃口差，甚至有嘔吐情况，便要考慮癌細胞是否腦部轉移或大小腸阻塞。

疲倦 睡眠營養足自然生「氣」

不少癌症病人都有疲倦感覺，即使再多的休息也不能解決。持續疲倦要先考慮是否貧血又或荷爾蒙功能不足，如甲狀腺功能低下。這些可以透過輸血和補充甲狀腺荷爾蒙等方法簡單解決。

但很多時疲倦是沒有明顯原因，也有些是因為化療或免疫治療引起。中醫看來，不少是因為氣虛。氣虛大概就等於能量不足；氣虛有很多種，肺氣虛弱，除了疲倦之外，還有氣促氣短；脾氣虛弱，伴有腹脹肚瀉；腎氣虛弱，病人會有下腰背痛，腰膝痠軟和小便多的情况。針對哪一個臟腑氣虛較嚴重，使用針對的中藥，是直接補氣的方法。如治療脾虛可以用北芪、黨參等補氣中藥。

曾經治療一前列腺癌患者，接受免疫療法後，極度疲倦，以往能夠每天行山，治療後要經常在家中臥牀休息，而且出現冷汗，胃口差。在西醫來說，這是免疫療法的常見副作用，因為免疫系統被激活，令人感到疲倦。在中醫來說，屬於中氣虛弱，病人服用了兩次補中益氣湯藥後，症狀緩解，可以外出行山。

另外，補氣也有些較為非直接方法，就是透過中藥改善胃口和睡眠。睡眠和營養充足，身體自然會生「氣」，而不需要直接用補氣的中藥。

疼痛 暢通經絡 針灸止痛

處理癌症病人的疼痛是一個大學問。西醫主要用各種不同止痛藥去止痛，部分病人甚至接受神經麻醉等小型手術減低痛楚。不少病人因為害怕吃止痛藥，嘗試用意識去頂住痛楚；其實這樣做極為不智，因為痛楚會影響睡眠和進食，反過來減低了免疫力。

中醫透過針灸協助癌症止痛，已經得到世界認可。針灸止痛其中一個機理，就是透過刺激穴位，令腦部產生腦內啡。腦內啡可以在腦部產生像嗎啡一樣的止痛效果。

另一方面，中醫認為「不通則痛」。 癌症病人大多是因為瘀血、痰濕、氣滯等各種病理物質阻塞，經絡不通而產生疼痛。每一種疼痛都有些不同，瘀血的痛一般是刺痛，固定在一個地方，而且在晚間疼痛會加劇，病人的皮膚還會較暗和乾燥。痰濕的痛較為「重」，覺得某部位經常痠痛；病人一般舌苔較厚而且身體略胖。至於氣滯的痛，通常是腹部脹痛，而且疼痛位置可能會游走。當然臨牀還不止以上情况，又或以上情况同時出現。治療就要針對疼痛產生的原因，採取活血、化痰、行氣的中藥，如失笑散、二陳湯、五磨飲子等。另外，較常用的中藥延胡索，也有非常良好的止痛效果。

血小板低下 花生衣煲水

很多人知道化療會引起白血球、血小板低下；其實大範圍電療或癌細胞進入骨髓，又或服用某些標靶藥物，同樣可能出現白血球和血小板低下。

花生衣煲水可以提升血小板，是癌症病人之間口耳相傳的食療。但煲花生衣也有一點學問，花生衣不少有效成分都是水溶性和揮發性，若在煲之前浸洗太多，或煲的時間太久，有效成分會流失。所以，一般建議煲30分鐘已是上限。

其實不少中藥可以幫助提升白血球、血小板；如補氣血中藥，像北芪、黨參、人參、當歸、雞血藤、熟地等，可以按照病情配合使用。另一方面，良好飲食也非常重要，不可輕視。

中醫藥能夠紓緩癌症的症狀及其治療引起的不適，但中醫着重個體化，病人考慮使用各種方法前，必先經過中醫望聞問切才處方使用，務必留意。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：梁小玲

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