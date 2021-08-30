醫言有理：奇難雜症遇上新冠疫苗

【明報專訊】新冠疫情仍然嚴峻，變種病毒全球擴散，新受感染患者多未接種新冠疫苗。本地疫情雖然稍為緩和，但仍然不能鬆懈。香港有足夠疫苗供應，兩種疫苗同樣有效，可預防嚴重感染，鼓勵大家立即接種。個別人士患有慢性疾病，接種疫苗前可先與醫生商量。

三高控制好可打針

70歲陳太有三高：高血壓、高血脂及高血糖，同時有冠心病史。陳太定時服藥，血壓、血脂及血糖皆控制理想，應馬上接種新冠疫苗。

30歲李小姐5年前不幸患上了何傑金氏淋巴癌（Hodgkin lymphoma），曾接受半年化療，已完全康復，沒有復發迹象。李小姐免疫力已恢復正常，可馬上接種新冠疫苗。

急性髓細胞白血病 宜先化療

60歲陳先生患有慢性淋巴白血病（chronic lymphocytic leukaemia），正接受標靶藥物治療；醫生認為陳先生仍可接種新冠疫苗，但估計免疫反應會稍遜，或影響疫苗效力。

30歲陳小姐曾患有自體免疫血小板減少症（autoimmune thrombocytopenia），病情穩定；血小板數量已恢復正常，不用服藥，醫生認為陳小姐可如常接種疫苗。

75歲林伯有多年抽煙習慣，早前患上了肺癌；幸而腫瘤未有擴散，接受手術後肺癌完全被切除。醫生建議馬上戒煙，同時接種新冠疫苗。

50歲張先生接種新冠病毒疫苗注射前驗血，意外確診急性髓細胞白血病（acute myeloid leukemia），病情急速惡化。醫生建議先安排化療藥物治療白血病，稍後再考慮接種疫苗。

深部靜脈栓塞 病情穩定可接種

60歲王先生患有原發性血小板增多症（essential thrombocythaemia），現正接受化療，同時需要服用亞士匹靈（aspirin）。血小板數量已恢復正常，醫生建議接種新冠疫苗。

45歲林先生患有深部靜脈栓塞（deep vein thrombosis），腿部靜脈曾經出現血塊，目前仍然需要用抗血凝固藥物（anti-coagulants）。林先生情况穩定，醫生認為可以如常接種新冠疫苗。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）