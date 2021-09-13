中秋怕dry 時令水果滋潤 燥底「報梨」清熱 虛寒「投桃」活血

【明報專訊】下周二就是中秋，秋令水果登場，乾燥的秋天重點要滋潤，梨、桃、石榴、楊桃都有生津潤燥之效，但性味寒熱大不同。想清熱兼潤燥，可選鴨梨、水晶梨；要生津兼活血，就要揀桃。楊桃和柚子高纖，石榴富含抗氧化劑。食齊各種時令水果，過個滋潤又健康的秋天！

入秋，自然想起滋潤的梨，梨品種眾多，哪種最滋潤？梨可分為亞洲梨和西洋梨（或稱啤梨），當中亞洲梨包括鴨梨、雪梨、水晶梨等。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫姜小舟指出，梨有生津潤燥、清熱化痰的功效，也可紓緩風熱咳嗽、消渴、便秘，《本草綱目》更指可解酒。「偏熱偏燥的人，或老人家在秋天感到特別乾燥，都可以食梨」，但西方傳入的啤梨，未有文獻記載其藥用價值。

梨煮糖水減寒涼

梨有清熱、通便之效，但姜小舟提醒脾胃虛寒、風寒咳嗽、疲倦乏力、手腳冰凍、面色蒼白或腸胃不好者少食為佳。不過食物性質較平和，即使食物並未對症，只要不是長期或大量服用，也不會有太大害處，「除非已有不適，否則偏寒體質食一兩片，問題不大」；如擔心，可將梨加熱煮糖水，可減寒涼。

西方營養學又有何建議？基督教聯合那打素社康服務註冊營養師李天立表示，營養學沒有滋潤食物的概念。不同種類的梨，營養價值分別不大，「大家按口味、價格、產地來選擇就可以」。要留意是，不同品種的梨大小不一，水晶梨重約400克，啤梨約200克；按食安中心營養資料，兩者糖分比例相若，如亞洲梨每100克含7.05克糖，啤梨則含7.4克，吃一個水晶梨攝取的糖分會比吃一個啤梨多，建議較大型水果可以一次吃半個或與人分享。

脾胃虛寒不適合吃梨的人，姜小舟建議可吃桃，同樣生津潤腸，「桃比較溫熱，體質偏熱的人就不要吃太多」。另外，桃有活血功效，有子宮肌瘤、閉經問題都建議食用。李天立亦指，「秋天乾燥，建議吃水分較多的水果補充水分，時令水果通常都合適，例如桃和梨」，還可選高抗氧化成分的水果，如莓類和車厘子等，可保護皮膚，預防爆坼和免受紫外線傷害。

楊桃柚子藏陷阱

除了梨和桃，近年受推崇為super food的石榴也步入當造季節，要否大量入貨？據美國國家生物技術資訊中心研究指出，石榴富含類黃酮、花青素等，具有抗氧化功效。姜小舟亦指，石榴生津止渴，惟多食生痰；石榴皮則是中藥，用於殺寄生蟲。惟李天立提醒，別偏吃某一種super food，不同水果提供不同營養素，例如石榴雖然抗氧化成分高，但維他命C含量較低，宜多吃不同種類水果攝取均衡營養。

說到秋令水果，還有楊桃和柚子！李天立指，楊桃含豐富的膳食纖維和維他命C、D；柚子就與其他橘子類水果一樣，含豐富膳食纖維、維他命C和鉀。姜小舟指，楊桃具有清熱止渴、下氣和中的功效，「可以紓緩風熱咳嗽、口渴煩躁，促進消化」；柚子則健脾化食、下氣消痰，「有助控制血糖、血脂」，惟兩者都屬性寒，不建議脾虛者食用。

值得注意的是，楊桃含有對腎病患者有害的毒素，因此腎病或腎功能欠佳者應避免食用；柚子亦與不少藥物相冲，如降膽固醇藥物他汀（statin）。李天立指如有疑慮，應諮詢醫生或藥劑師意見。

李天立提醒，運輸過程會流失營養，建議揀選本地或接近香港出產的水果。姜小舟也表示，「當時當地」的食物最好。

文：李欣敏

編輯：林曉慧

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