腎藏 vs. 腎臟 中西醫定義大不同

腎主生殖——提到腎虛，大部分人先想到性功能減退，又或者尿頻。腎主生殖，腎藏的健康與人的生殖能力的確是息息相關。（設計圖片，XiXinXing＠iStockphoto）

【明報專訊】人有兩顆腎，位置在後腰兩側，左右各一，外觀如豆狀，大小和拳頭差不多。腎臟重量遠遠比不上心臟和肺臟，但從中醫角度，「腎藏」涵人體多個系統，包括生殖、內分泌、泌尿和免疫系統等。它對健康和生活質素很重要。

在中醫角度理解人體系統觀，不得不提「藏象系統」。人類生命可視作由兩個生理系統構成，包括「解剖生理系統」和「藏象生理系統」。藏象系統則將兩套生命系統結合，成為溝通兩個系統的橋樑，其核心並不在肉體而是藏象生命體。《素問·逆調論》指出「腎者水藏，主津液」。因水具有滋潤、下行、閉藏的特性，故「腎藏」有調節全身水液代謝的功能。廣義而言，中醫所指的腎藏涵蓋了人體多個系統，包括生殖、內分泌、泌尿和免疫系統等。

腎藏涵多系統 調節水液代謝

正所謂「腎藏精」，腎藏具貯藏精氣的功能，稱為腎精。腎精為生命之本，支配成長發育過程。人的腎精部分稟受於父母，是為先天之精，它構成身體的原始物質和生命基礎；另一部分則來自水谷精微，透過「脾藏」運化生而成，是為後天之精。後天之精會輸送到各「藏腑」，再濡養先天之精。腎精就好像人體的能源，若腎精貯備充足並節省使用，用的時間就愈長，人自然會長壽；但如果腎精匱乏而不知節制，人就必然會減壽。人體由發育，成長到衰老死亡，是腎氣由盛而衰之結果。平日所說「精盡人亡」，當中指的「精」正正就是腎精。

腎精生命之本 腎虛百病之源

港人生活節奏緊湊，受腎虛困擾的人日益增多。腎虛一直被視為百病之源，正所謂「腎為先天之本」，腎為陰陽之根，亦為命門所居。腎虛可以是先天或是後天所致。如果先天稟賦不足，體質虛弱不足，容易帶來腎藏陰陽失衡，引起腎虛；後天的話，房事頻繁、情志不舒、過度勞累及慢性病都能導致虛耗，引致腎虛。提到腎虛，大部分人都想到性功能減退或尿頻。要知道「腎主生殖」，腎藏健康與生殖能力的確息息相關。腎虛嚴重，男士陽萎遺精；女士則會閉經，子宮虛寒，甚至不孕。另外，腎虛也能導致體虛、手腳冰冷和耳鳴，加速衰老。只要腎藏健康精氣充足，人就能延緩衰老。值得一提，疾病拖延不但會傷害身體機能，更會導致腎虛；《臨證指南醫案》指出「久病不已，窮必及腎」。故此，及早治病也是防止腎虛、保護腎藏的一個好方法。

腎臟過濾廢物 維持身體穩態

現代醫學是以「解剖生理系統」理解人體運作。生理上，腎臟主要從外而內由3層結構組成，包括腎筋膜、脂肪囊和腎囊。當中，腎囊裏的腎元是腎臟過濾功能的基本單位。腎元透過超濾作用，將廢物排出，同時再吸收有用物質，讓代謝物最終以尿液方式排泄。同時，腎元對於維持體液和電解質平衡，調節血量、血壓和血液酸鹼值亦有相當重要的角色。作為重要內分泌器官，腎臟製造紅細胞生成素、骨化三醇和腎素，對身體維持穩態（homeostasis）相當重要。

臨牀觀察 印證腎主骨生髓

隨現代醫學進步，人們正逐步印證中國傳統醫學智慧。就腎藏而言，中醫學說涵蓋了多個領先概念。「腎主骨生髓」就是一個很好例子，此概念早就記載於《素問·宣明五氣》。「骨」方面，古人發現腎藏對骨骼骨髓的生長非常重要。腎氣足者，骨骼牙齒自然強壯堅固，腎虛者會齒牙動搖，容易脫落，甚至腰膝痠軟。「髓」方面，人有三髓，包括腦髓、脊髓和骨髓，分別藏於腦顱腔、脊髓管和骨腔內。由於腦為髓之海，腦髓充盈就能充養頭腦，人就會耳聰目明，體健身強。腦髓失養，人就會出現感觀不靈、記憶減退；骨髓失養，就會導致骨骼脆弱，造血能力下降，甚至發育不良。現代醫學印證腎在鈣和磷質吸收的重要角色，其分泌的激素（如骨化三醇）亦能增強骨骼和牙齒。近年有多個臨牀觀察證實腎和髓之間相互關係，發現慢性腎病患者較常出現記憶力和聽力減退的問題，印證了古人「腎主骨生髓」的傳統智慧。

文：高錦明（香港科技大學中藥研發中心副總監）、楊朗庭（香港科技大學生命科學部訪問學者）

編輯：梁小玲

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