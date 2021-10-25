化妝品疫中閒置 變細菌溫牀 美妝蛋九成唔洗 小心毁容

【明報專訊】疫下日日戴住口罩，不用抹胭脂、塗唇膏，節省不少化妝品開支，卻衍生新問題——長期閒置的化妝品、上妝工具，或成細菌溫牀，可引致皮膚發炎。紅、腫、痛之餘，更可能因感染而長出膿腫留下疤痕，化妝變毁容！

皮膚科專科醫生點出最藏菌化妝品及最污糟化妝工具，你猜猜是什麼？

打開化妝袋，這支睫毛液開了多久？上一次塗抹這支唇膏是何時？這個粉撲、美妝蛋多久沒洗？數着數着，大概想像到它們的衛生情况。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯和龔家怡均指出，這些直接觸及皮膚的化妝品容易藏菌，當中最藏菌是眼線液、睫毛液、氣墊粉餅等吸濕、沾水的產品；而近年流行的美妝蛋亦不能小覷，不但易藏菌，更是最污糟的上妝工具！看來，化妝袋需要狠狠地來一個斷捨離。

八至九成已開封化妝品含菌

化妝品價錢不便宜，只要外表沒異樣、沒變質，很多人都想待用完才扔掉；但原來化妝品一開封，就會接觸到環境中的細菌，繼而成細菌溫牀！林嘉雯引述2019年英國研究稱，79%至90%已開封化妝品驗出有細菌，以金黃葡萄球菌、大腸桿菌、弗氏檸檬酸桿菌、綠膿桿菌、真菌等最為常見。

林指出，當面部皮膚有傷口時使用這些受污染的化妝品，可造成皮膚感染，輕則皮膚敏感、毛囊發炎、形成膿腫，嚴重可引起蜂窩性組織炎，不止令表皮層、真皮層和皮下組織發炎，甚至造成細菌入血。龔家怡補充，正常健康皮膚具屏障功能，可抵抗細菌入侵，避免細菌進入皮膚深層造成感染及發炎；但濕疹患者、皮膚敏感人士等皮膚易有破損，細菌容易乘虛而入，使本身皮膚狀况惡化。

暗瘡傷口感染 膿腫大如乒乓波

林嘉雯曾遇過病人使用受污染粉底液和長期不洗、「有黑點」的海綿，擠破暗瘡後沒有為意就直接上妝，結果臉頰受細菌感染，長出乒乓波大的膿腫，需入院接受麻醉放膿，並注射抗生素治理；亦導致面上留有疤痕，需要激光去疤。她提醒，「如果有傷口應避免化妝，因手指、化妝用具都可能帶菌，或令傷口惡化；而傷口應用膠布蓋着，保護它別受細菌入侵」。

眼線筆、睫毛刷 紙巾擦一擦

疫情下，戴上口罩只露出一雙眼，於是大家多着重眼妝；長期濕潤的眼線液、睫毛液是其中兩樣高危的藏菌化妝品！以睫毛液為例，刷頭無法清洗，每次掃完直接浸回睫毛液中，如果沾上細菌就可能污染整支睫毛液。不慎使用，可導致眼部發炎，如眼挑針、角膜炎等。林嘉雯建議，每次使用眼線筆、眼線液和睫毛液前後，用乾淨紙巾或消毒紙巾擦一擦，擦去表面細菌。假眼睫毛應用完即棄，即使重用亦應放在乾爽地方，並定期更換。容易沾有睫毛液、眼影殘留物的睫毛夾，需定期清洗，每次使用前噴一噴消毒酒精。紅眼症或眼睛受病毒感染的患者，不應該化眼妝，如果發病時曾上妝，康復後一定要清潔乾淨化妝品和用具才可使用，否則應棄置換新，她解釋：「一隻眼有事，另一隻眼都可能受感染，因（化妝品）會有病毒或細菌殘留。」

唇膏、唇蜜都很「污糟」，因口水含有大量細菌，若沒抹嘴就塗抹，可能污染唇膏唇蜜。每次使用前除了先抹乾淨嘴，亦建議以紙巾擦擦唇膏唇蜜才使用，切記不可與人共用。

美妝蛋厚身吸水 最污糟

粉底類產品中，兩名醫生都建議用按壓式或擠壓式粉底液，因這種粉底液較少接觸外界，受污染風險較低，乾粉底亦屬安全之選，因為它是粉狀、乾身，比起濕的粉底液沒那麼容易滋生細菌。但要注意的是，方便補妝的氣墊粉餅，從粉撲到氣墊粉餅的芯，長期保持濕潤，易成細菌溫牀。

至於最「骯髒」化妝工具美妝蛋，林嘉雯引述2019年英國的研究指出，逾90%受訪者的美妝蛋開封後從沒洗過，64%人會把掉落地的美妝蛋執起繼續用；美妝蛋本身厚身，吸水力強，表面有很多氣孔，細菌，甚至真菌藏身其中都不易察覺，亦不容易清洗乾淨，令美妝蛋容易滋生細菌。

文：張淑媚

編輯：王翠麗

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