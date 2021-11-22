醫路同行：濕疹貿然戒口 小心營養不良

【明報專訊】很多兒童受濕疹困擾，據本港統計數字，每100個學前兒童有5個患濕疹。不少濕疹個案皆由嬰兒時期開始，至成年也未能斷尾，生活質素大受影響。濕疹又名過敏性皮膚炎，是和敏感有關的皮膚發炎，輕微時可能只是皮膚乾裂、痕癢、紅腫；嚴重時會出現水疱甚至滲水，產生黃色厚痂（crust），皮膚或增厚呈苔蘚化（lichenification）。要有效控制濕疹，就要先了解濕疹發病機制。

皮膚能保護身體免受病菌、病毒、刺激物和致敏原傷害，一旦受損，保護力便大打折扣。科學界雖未肯定濕疹全部成因，但一般相信與基因變異有關，削弱皮膚保護力之餘，亦令免疫系統對周遭刺激物和致敏原反應過度，引致慢性發炎。換言之，刺激物和致敏原絕非濕疹主因，只是誘發因素，其他誘發因素包括溫度、出汗、空氣污染、二手煙、病菌和病毒感染等。

常見環境致敏原包括塵蟎、花粉和動物皮屑等，而常見食物致敏原有牛奶、蛋、海產、花生和小麥等。研究顯示，僅三分之一中度或嚴重濕疹個案是由食物誘發，因此並非所有濕疹患者都要戒口，家長亦毋須為有濕疹的子女戒食所有常見食物致敏原，以免引致營養不良。有媽媽或會疑惑，會否因懷孕或哺乳時沒有戒口而導致子女患濕疹。總結過往不少研究，都未能證實上述關係，有研究甚至觀察到相反結果。對於患濕疹的嬰兒，亦不建議延遲引進可能致敏的固體食物。假如家長有懷疑，應盡早諮詢兒科醫生，而非貿然戒口！

適量類固醇 影響發育風險低

治療方面，濕疹屬慢性病，家長和小朋友都要有耐性，療效可能需數星期甚至數月才會顯現。嚴重濕疹要使用類固醇藥膏才可有效控制炎症。很多家長對類固醇聞之色變，其實據醫學實證，類固醇藥物對濕疹非常有效，只要適量和用得其所，出現副作用如影響發育的風險極低。一般建議當濕疹患處受控，便可減少類固醇劑量和強度。不過即使患處皮膚回復正常外觀，其實微觀下皮膚尚有發炎，此時建議每星期塗2至3次低強度類固醇，可安全而有效地預防濕疹發作。

乾敷濕敷 強化保濕免抓損

長期使用高強度類固醇藥膏確會令皮膚變薄和萎縮，醫生通常建議最多用1至2星期，便會減低類固醇強度和劑量。倒過來想，若不處理濕疹，皮膚會因慢性發炎而變厚，嚴重更可致苔蘚化，膚色會因長期發炎出現變化。除了類固醇外，其他可控制濕疹皮膚發炎藥膏還包括鈣調磷酸酶抑制劑（calcineurin inhibitor），和去年引入本港的磷酸雙酯酶4型抑制劑（PDE4 inhibitor），這兩種藥皆不含類固醇，可針對輕微至中度的濕疹。

至於中度至嚴重濕疹，可考慮在晚上洗澡後採用乾敷或濕敷療法（dry/wet wrap therapy），好處是能將保濕藥膏密封在患處，強化保濕之餘可避免抓癢弄損皮膚，亦能減少類固醇用量。浸泡稀釋漂白水近年亦備受推介，這療法或能減少皮膚表面的金黃葡萄球菌，緩解皮膚發炎和痕癢，有助減用外用類固醇和抗生素。以上居家療法並非全無風險，宜先請教兒科醫生正確用法。

文：馮卓文（中大醫院兒科專科醫生）