減壓奇招未必人人適用 發呆大腦「熄機」 或變胡思亂想

發呆比賽由韓國行為藝術家創辦，希望都市人放空一下。2018年比賽首次來到香港，吸引逾千人報名，有參賽者穿睡衣、帶毛公仔去發呆。（資料圖片）

發呆可放鬆大腦？專家認為未必人人適合，對於一些曾經或正經歷情緒問題的人沒有指引地發呆，他們靜下來或容易胡思亂想，甚至陷入負面情緒。（tadamichi@iStockphohto，明報製圖）

【明報專訊】Google今年搜尋排行榜，全球對「如何保持心理健康」的搜尋量大增，反映大家都意識到要照顧自己的心理健康。不知是否這個原因，標榜減壓放鬆的發呆文化亦流行起來。除了有發呆比賽，還有人願意付錢坐「發呆café」或睇「發呆電影」。

研究指發呆能讓大腦唞一唞，激發創意。但專家提醒，發呆亦可能令人胡思亂想，需要小心。

你可能聽過發呆大賽，「發呆café」又聽過未？據報道，發呆大賽起源地韓國，最近又捲起發呆新熱潮，首爾一個大型公園內有一間專門讓人發呆的café，客人進店後要脫鞋、不可談話、手機轉至靜音模式，然後安靜地看書、寫信、喝咖啡、看風景。Café預約迅速爆滿。

韓國「發呆café」成新寵

為什麼有人願意付費發呆？香港大學行為健康教研中心副總監王蓓恩認為這個「放空商機」很有趣，發呆本身不需要錢，放假到海邊坐坐都做得到，卻被營造成一件有金錢價值的事，「（客人）其實是在購買一種空間環境上的條件，那個條件就是安靜」。當安靜空間成為一種商品，反映社會上的人正正有此需要：「無論疫情前以至疫情期間，（大眾）經歷過所有struggle後，這個需求更為明確。」

臨牀心理學家翁婉雯指出，環境轉換有助放鬆身心。走到跟平時生活和工作無關的環境，如郊野，「身體自然會放鬆，放低工作和生活煩惱」；加上café要求將手機轉至靜音模式，客人就可以很專注地做一件事情，如看書、喝咖啡。

不過，發呆其實是指不刻意思考，腦袋沒有專注做任何事情（disengaged）的狀態。「無所事事」也有好處？翁婉雯表示，平日生活忙碌，腦袋不停思考，「我們慣性個腦熄唔到機」，發呆就能讓大腦暫時熄機。「發呆當中的安定（stillness），我覺得最有用」，有研究顯示，如果有安定、安靜的時間，可以讓神經系統放鬆，減低壓力和焦慮，「在多年前研究已指出，壓力與很多身心疾病都有關」。

翁補充，其他研究亦指出，給大腦一個休息空間，有助頭腦清晰、創意提升，專注和記憶力也較好，「有時聽到有人想不通一些問題，如果出去散步或冲涼，『叮一聲』想通就可能在這些時候發生」。只有「發呆café」才適合發呆嗎？「最理想是遠離工作地方」，但若實際情况不許可，繁忙中抽幾分鐘停下來，也有休息效果。

王蓓恩認為，有空間讓人放慢雖然健康，但別過度期望發呆一定有很正面效果、一定會帶來放鬆。怎樣放慢、放鬆都需要學習，想自己嘗試或推介給朋友時，需留意自己或對方會否正經歷一些情緒問題。翁婉雯亦表示，「因為我們太不習慣不思考、不做任何事，所以通常一停下來，心很難安靜，可能有很多思緒浮現」。如果平日過於壓抑，或有未處理的創傷，可能會勾起強烈情緒。因此，她提醒大家在身心靈self-help時，要留意自己情緒，如果不懂處理，就應尋求專業人士協助。

發呆看似是繁忙生活的出口，但王蓓恩不敢鼓吹發呆風氣，反而認為應謹慎地看待發呆。她指，腦袋的思考力很強，但想的是好事還是壞事？過程中可能捲入負面情緒，演變成情緒病；尤其對於一些曾經或正經歷情緒困擾，面對生活壓力的人而言，單單鼓勵他們面對壓力、煩惱時發呆「鬆一鬆」，卻沒有提供指引，「他一坐定，思緒可能更為活躍，若腦海跟隨往常模式思考，可能會有一些負面的聯想，甚至把一些壓力想得愈來愈複雜」；但若能給予適當指引，「好似心有個錨」，當事人內心才能安定下來。

要讓身心靜下來，靜觀是方法之一。發呆與靜觀乍看相似，其實大有不同。王蓓恩表示：「發呆有一點隨機，有機會讓人靜下來，但亦有可能會令人胡思亂想；靜觀則有指引，讓人知道怎樣鍛煉內心……靜觀是有意識地、不加批判地留心當下經驗。」即是透過日常生活的靜觀訓練，從細微之處觀察當下的身心反應，在過程中有指引怎樣處理這些經驗，例如當心神散亂，學習專注於呼吸，讓內心安定下來。

靜觀有指引 認知當下問題

很多人以為靜觀就是為了放鬆，其實遠不止於此，從中可讓人認知到當下經歷的問題，打破以既定方式回應問題的習慣，想闊一點，看到其他更有利於身心健康的處理方法。大家與其特意找時間發呆放空，不如在日常生活的忙碌與平靜身心間尋平衡，只要專心一志做一件事，更能在生活貫徹這個平衡狀態、持之以恆。

翁婉雯亦表示，靜觀對身心好處的研究較發呆多。王蓓恩留意到近期英國國民保健服務（NHS）提出治療抑鬱症時，相比起以往慣常以藥物作為第一線治療，指引草擬版本建議醫生先採用認知行為治療、靜觀、冥想等方法處理。香港同屬忙碌社會，可以參考英國例子，在個人、社群或政策層面推動靜觀。●

入戲院看飛機穿梭雲層40分鐘

今年韓國上映了兩齣「放空電影」，一部看天空浮雲，一部看營火，實時拍攝，沒有情節，就似是港人熟悉的《魚樂無窮》。買飛入戲院看飛機在雲層穿梭40分鐘，真的可以「在雲霧上」休息一下？

重複影像、聲音、動態 易放鬆

「現在都市人真的很需要放鬆，所以只要是幫助放鬆的事物都可以成為潮流。」臨牀心理學家翁婉雯表示，該飛行電影利用了舒適的天空畫面，給予身體放鬆的信息，「就像我們帶領鬆弛練習時，也會用到意象，例如想像在一個很舒服的地方躺下、在海上漂浮等」。

至於看着營火搖曳，聽着木柴劈啪作響，翁婉雯認為有催眠效果，「重複的影像、聲音、身體動態，都會令人很容易專注和放鬆」，而催眠就是在專注和鬆弛狀態，令人較容易接收提示，帶來感覺、情緒或行為上改變， 如放鬆、減壓、提升自信等。別以為催眠只會在心理治療中出現，日常生活中也會進入這個狀態，「如看電視、電影令人很容易忘我，沒有了煩惱，就是因為很專注、投入，如果劇情開心興奮，你也會受感染」。不過她又指，不是每個人看這類電影都會覺得放鬆減壓，效果因人而異。

港大行為健康教研中心副總監王蓓恩指，暫時未見有這方面研究，但有人觀看這些影片感到放鬆，或許是因為身心在日常生活中需同時兼顧很多事物，容易超出負荷，但這些影像及聲音讓他們專注在一點，有如錨一樣讓散亂的心定下來，只專注一件事。

●放鬆貼士

身心放鬆好App推介

「香港人事事『要快』，不要浪費時間，其實讓自己休息並不是浪費時間，而是對身心的投資。」臨牀心理學家翁婉雯鼓勵大家用多點時間讓大腦休息，放下手機，放慢腳步，專注做一件事，無論發呆、靜坐、飲杯茶、做伸展運動都可以。「照顧自己的時間當然愈多愈好，但如果太忙，每天用5至10分鐘，都好過沒有！」

港大行為健康教研中心副總監王蓓恩表示，我們每日都面對壓力，應每日花時間清理，如寫書法、散步等，避免積累。坊間有不少免費應用程式，透過簡單語音指示練習靜觀，她推薦賽馬會與香港大學社會科學學院聯手推出的「樂天心澄」、新生精神康復會的「newlife.330」（圖）和常霖法師的「停一停心呼吸」。但若本身有情緒困擾，建議向專業人士求助。

文：張淑媚、李欣敏

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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