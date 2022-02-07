知多啲：菠蘿奇異果 富含酵素助消化

天然酵素——天然食物中也能找到消化酵素，常見的有木瓜、菠蘿和奇異果。（資料圖片/StockPhotosArt@iStockphoto）

【明報專訊】一瓶消化酵素冲飲或膠囊，花費近百至數百元。其實，天然食物中也能找到消化酵素，「例如菠蘿有鳳梨酵素、奇異果有奇異果酵素、木瓜有木瓜酵素」，註冊營養師梁曦允表示，以上水果酵素主要用以分解蛋白質，而香蕉、芒果則含有分解澱粉質的酵素。若想從水果中攝取酵素，要選未完全熟透，「酵素成分會高一點，因為水果成熟時就會把酵素分解」。

未熟透 酵素成分更高

「如果近日吃得太多、吃滯了，可以菠蘿、奇異果等當餐與餐之間的小食。」但梁曦允不建議單吃一種水果，可先吃當造水果，再吃酵素豐富的水果；每日兩份水果，亦可與乳酪一起食用，補充纖維之餘同時吸收益生菌，既消滯又可調整消化系統。

日攝5份蔬果 勿食加工肉類

腸胃肝臟科專科醫生王智滔補充，要維持健康消化系統，亦可從日常生活入手，養成健康飲食習慣。最近有研究指出一些有助維持消化系統健康的習慣，值得大家參考：每天攝取5份新鮮蔬果、避免進食加工肉類、每星期進食少於約3份紅肉、進食全麥的碳水化合物如麥包等、每天攝取約30克纖維、少喝汽水與酒精飲品，以及每天做30分鐘或以上運動。

梁曦允表示，偶爾吃一頓自助餐或吃多了，尚可接受，但避免長期放肆地暴食，亦要注意均衡飲食，「不要一味食肉，如吃火鍋放題，肥牛幾碟幾碟上，就太極端」。建議吃七分飽，八分已是極限，「放慢速度，慢嚥細嚼，大腦要意識到正在吃東西和有飽的感覺，約需20分鐘」，如吃得太快太多，覺得飽的時候已經「飽到滯」。

[健康]