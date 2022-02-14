姿治通鑑：膊頭痛或遭「夾擊」 未必五十肩

【明報專訊】膊頭痛是都市常見痛症。提舉時感到肩膊疼痛，除了是時常聽見的「五十肩」，亦可能是「肩袖肌群夾擊綜合症」。

肩峰下夾擊 舉手至60度疼痛

肩袖肌群夾擊綜合症大致上可分為關節外夾擊與內夾擊，以下重點解說常見的關節外夾擊，又稱肩峰下夾擊。當肩峰下間隙變窄，做抬舉動作時，肩峰壓迫及摩擦到軟組織、肌腱，便會導致局部發炎腫痛。造成肩峰下間隙變窄的成因有很多，包括結構性因素、因重複抬舉造成的旋轉肌腱炎、動作失調等。肩袖肌群夾擊綜合症患者通常只會在疼痛弧內感覺到痛楚：即抬高手超過60度時，肩關節前方或側面會痛楚，但高過120度時，疼痛會減輕甚至消失。

病發初期，透過冰敷減少腫脹，並避免過肩動作；再透過伸展運動及訓練旋轉肌及肩胛穩定肌群，改善肩峰下間隙變窄的情况。

五十肩又名「肩周炎」，患者肩關節囊發炎沾黏，由於常發生在40歲至65歲，所以又稱五十肩。確實成因未明，但大多和肩部損傷發炎有關，導致肩關節囊增厚、纖維化，變得黏連，導致肩關節不能流暢活動，舉手高於肩膊、洗澡刷背、梳頭等動作都難以完成。肩周炎常見的限制為關節囊受限模式，一般來說患側向前或向外伸展只能到達肩膊水平，而向外旋轉明顯減少。

肩周炎可分3個階段。第一階段為疼痛期；第二階段為凍結期，疼痛逐漸減輕，活動幅度受限制；第三階段是解凍期。不同階段治療目標有所不同，初期以紓緩減痛為主；中後期應透過「鐘擺運動」、肩胛穩定運動、棍捧伸展運動來恢復受限的幅度，改變因代償出現的錯誤肌肉活化和流失的肌力，達至理想康復效果。

如何分辨自己患上肩袖肌群夾擊綜合症，還是五十肩？可參考下列徵狀。

正確辨別肩部問題，採用合適治療方法，才可以有效解決痛症。當疼痛不適不見好轉，建議尋求專業人士診治。

香港中華基督教青年會2月舉辦物理治療助理證書課程，教授復康技巧知識，詳情可參閱bit.ly/3qug3Zi或致電2332 4339查詢。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）