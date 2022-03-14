長幼中新冠 「夾手指」監察 量血氧 手表手機未必準

早晚測量——新冠患者及緊密接觸者可早晚用血氧機監察血氧濃度變化，特別是確診的長者及兒童，如果血氧飽和度（SpO2）跌至90％或以下，便要立即求醫。（鄭寶華攝）

【明報專訊】第五波疫情令香港醫療系統崩潰，為加強自己的抗疫能力，不少市民特別購買血氧機傍身，測量血氧含量，自行監察病情。血氧含量跟新冠病毒有何關係？我們使用時如何解讀數據？血氧機又是否必須？

血氧機現時甚至賣到斷貨，買不到的話又有沒有其他測量方法？現今一些智能手表，甚至手機Apps亦宣稱能偵察血氧數據，它們可靠嗎？能否取代「夾手指」？

氣促心跳快 血氧低於90%即求醫

究竟哪類人士需要測量血氧？家庭醫生林永和表示，睡眠窒息症、慢性阻塞性肺病、哮喘、肺炎、肺癌、心臟衰竭、先天性心臟病、心律不正等患者都需要監測血液中含氧量。此外，一些攀登高山的人士也會用到。

血液中氧氣含量有時會低於正常水平（見右表），感染流感、新冠和肺部相關疾病都可能導致血氧下降。如果出現缺氧情况，要保持空氣流通，並嘗試深呼吸，保持冷靜並盡快求醫。

低血氧徵狀包括：

˙面部、嘴唇或指甲呈藍色

˙呼吸急促、呼吸困難或咳嗽加劇

˙胸痛

˙心跳加快

「隱形缺氧」沒徵狀 長幼較常見

另外，近日很多人提及隱形缺氧（Silent Hypoxia），一般是指患者血液氧氣濃度下降，但沒有出現呼吸急促、心跳加快等「低血氧」徵狀，容易耽誤治療。缺氧一般會引致不適，健康人士血氧濃度跌至不足90%，身體機制會加速呼吸和心跳頻率。林永和續指，「隱形缺氧」在醫學上未有明確定義，泛指臨牀上沒有病徵的血氧含量過低，較常出現於兒童、長者、表達或自理能力較低的人士身上。

疫情下，人人都要有血氧機傍身？根據美國疾病控制及預防中心資料，許多新冠患者的血氧含量低，嚴重可致命。但是，並非所有血氧含量低的人都呼吸困難，因此建議新冠患者定期監測血氧含量。台灣衛生局亦建議，核酸檢測或快速抗原測試結果呈陽性的話，宜持續使用血氧機監測血液含氧量，直到隔離完結。

林永和表示，新冠患者及緊密接觸者可早晚使用血氧機監察血氧濃度變化，特別是確診的長者及兒童；而一般健康人士可毋須急於購買。他強調，雖然感染新冠有可能引致血氧下降，但血氧機不能用於診斷或排除感染新冠。

吸煙、指甲油、手指凍 影響準確度

血氧機夾在手指頭就得知血液數據，雖然很方便，但有其局限，容易受外在因素影響。林永和列舉影響血氧機準確度的因素：

˙血液循環差

˙膚色較深或色素沉着

˙皮膚厚度

˙手腳冰冷

˙吸煙

˙塗指甲油

如果手凍腳凍，測量血氧前可先摩擦手指生熱，促進血液循環，以減少誤差。靜止坐下，指甲向上接近發光源，手放在心臟水平以下，等待幾秒鐘，直到讀數停止變化並顯示一個穩定數字。記錄讀數、量度日期和時間，以便跟蹤變化。

文：利楚兒

編輯：梁小玲

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