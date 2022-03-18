營養貼士：喉痛煮粥加蛋肉 咳避吃橙奇異果

【明報專訊】不少人中新冠後都食慾不振，加上喉嚨痛得食不下咽，怎麼辦？「可吃流質溫暖的東西。煮粥的時候可加些雞蛋、腐竹、碎肉；或煮麥皮時加豆奶或脫脂奶，增加蛋白質吸收」，註冊營養師林思為建議，不要吃太刺激，如太凍、太熱、太辣、太酸的食物。西醫角度也不建議有咳嗽的人吃酸性、橘子類水果，如橙、西柚、奇異果等，「雖然維他命C豐富，但會誘發咳嗽，令人更不舒服」，可以吃梨、蘋果等，「水果要室溫，否則太刺激，也可能導致喉嚨不適」。

至於飲檸檬水、薑水加蜜糖，林指「可能令喉嚨舒服一點，也能補充一些熱量、營養，減輕疲累感」，但她提醒「適當飲用沒問題，不建議瘋狂地飲，而且沒有科學根據能治癒這個病」。

現時不少人搶購維他命補充劑，林思為引述一些研究指出，在感冒初期，較高劑量的維他命C可以縮短康復時間，但暫時未有針對新冠的研究顯示有同樣功效。適量服用的話也無害，惟要注意劑量，她舉例，一般維他命C水溶片，每片有1000毫克維他命C，超過成人每日建議攝取量90毫克的10倍；攝取過量可能引致腹瀉、腎結石。另外很多研究指出，體內維他命D很低時，免疫系統亦會較差，但林思為指，維他命D可從曬太陽吸收，如非長期不能外出或行動不便，不建議服用維他命D補充劑，有需要人士也應諮詢營養師、醫生意見，以免服用錯誤劑量。她建議「趁未中招的時候要多點出去曬太陽」。

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