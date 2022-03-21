傍身藥看清成分 忌重複用藥 撲熱息痛肝病不宜 布洛芬小心傷胃

【明報專訊】醫療系統不勝負荷，不少人儲備各種成藥自救：止痛藥、退燒藥、咳水、喉糖；這款藥針對頭痛，那款藥「大包圍」可擊退所有感冒症狀。專家提醒，部分成藥含相同成分，重複用藥或帶來副作用。疫下自行用藥，應看清成藥成分、認識每款藥物，以免承受不必要的健康風險。

疫下自救，人人化身醫藥達人。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明樂見市民學懂self care，毋須一發燒就直撲急症室，但需小心坊間流傳信息未必正確。

揀撲熱息痛、布洛芬 無關高低燒

發燒和頭痛是新冠常見病徵，止痛退燒藥成為搶手貨。崔俊明指止痛藥分3類，包括撲熱息痛、非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）如布洛芬（ibuprofen），以及鴉片類止痛藥如嗎啡。當中撲熱息痛和布洛芬均能止痛退燒，兩者都毋須醫生處方，但布洛芬須在藥劑師監管下售賣。他留意到坊間指布洛芬針對高燒，而撲熱息痛針對低燒，其實「布洛芬比撲熱息痛只能降多0.2℃」，這樣分辨並不準確。

高燒不退 可按指示合併服用

如想加快退燒，可同時服用撲熱息痛及布洛芬，需按包裝指示服用，只要不超出每日上限就可以。雖然兩者同用退燒效果較顯著，但除非每次發燒很嚴重、難以降溫，「否則用最少藥物、最低劑量，而又能紓緩病徵，就最理想」。他續指，醫學界一般建議先用非藥物方法退燒，如暖水抹身、冰敷額頭等，效果不彰才用藥，並先從1款藥物開始使用。16歲以下不建議長期合併服用，而6歲以下服用成藥前宜先徵詢醫生或藥劑師意見。

撲熱息痛日限8粒 非愈多愈好

「撲熱息痛是全世界用得最多的止痛藥，因較安全、副作用較少」，不過患蠶豆症、肝臟受損、有嚴重肝病人士就不適合；撲熱息痛依靠肝臟新陳代謝，若肝功能嚴重受損，無法把成分完全代謝，或致毒素積聚肝內。若沒有上述病史，只有發燒頭痛病徵，崔俊明建議先選撲熱息痛。

布洛芬在外國都常用於止痛退燒，惟布洛芬屬NSAIDs，長期服用可能傷胃，曾有胃潰瘍、胃出血、心臟病、中風等，建議低劑量、短時間服用。一般建議飯後服用，胃部較弱人士可同時搭配中和胃酸或抑制胃酸分泌的藥物服用。

全城瘋搶止痛藥，這品牌買一盒，那品牌又買一盒，小心兩者成分是一樣！「撲熱息痛有兩個名，一個是paracetamol，另一個是acetaminophen」，別以為是兩種不同藥物而同服，否則或攝取過量。

以每粒500毫克撲熱息痛計算，成人每日上限為8粒，「一次過食20粒500毫克撲熱息痛，或會傷肝」。如果本身肝臟功能較差，服用15粒可能已造成損害。可否食雙倍劑量加快退燒？「藥物不是愈多愈好；超過建議劑量，副作用風險增加。」

消炎酵素、藥性喉糖 紓緩喉痛

至於喉嚨痛，亦可用撲熱息痛和NSAIDs，分別助紓緩喉嚨痛及消炎止痛。但對阿士匹靈（aspirin）敏感，患有或曾患胃潰瘍、心臟衰竭，或者肝、腎或凝血功能不全人士則未必適用NSAIDs。註冊藥劑師陳彥廷表示，如欲減輕喉嚨痛症，市民亦可考慮較少副作用的消炎酵素如溶菌酶（lysozyme），或含地喹氯銨（dequalinium chloride）、苄達明（benzydamine）及里格卡因（lignocaine）等成分，具殺菌、消炎止痛及麻痹功用的喉糖。

陳彥廷提醒，含藥性喉糖絕不應當糖果亂食，須依照包裝指示服用，服用過量撲熱息痛可致肝中毒及嚴重肝功能受損，而雞蛋敏感者或不適合服用消炎酵素。

文：張淑媚、植蔚卿

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]