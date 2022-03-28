知多啲：米線「轉菜底」 減肥得不償失

【明報專訊】有米線連鎖店推出「轉菜底」，顧客可以將米線轉為芽菜。不少減肥人士視澱粉質為致肥元兇，「芽菜底」就能減磅嗎？

「如果從控制熱量角度出發，一碗芽菜有30千卡，一碗米線跟一碗飯差不多，接近200千卡。」不過註冊營養師梁曦允指，據飲食金字塔原則，澱粉質是主食，是身體的主能源，應佔一餐分量最多；「芽菜底」雖然熱量減了，但飽足感差很遠，「有些人說轉了芽菜底好像吃了一陣風，不夠飽」，因而額外加餸或小食，未必攝取少了熱量；更可能吃完很快就肚餓，繼而吃零食、甜品，得不償失。

澱粉助穩定情緒 不宜全戒

註冊中醫姜小舟也不建議長期不吃主食只吃蔬菜，「如果午餐轉菜底，提供能量未必足夠，到下午飢腸轆轆，一方面可能影響工作效率，如果此時再吃零食，其實無法達到減肥目的；另一方面，適量澱粉有助於穩定情緒，保持心情愉快」。中醫講求平衡，「就算虛寒的人也不建議日日吃補品而不吃其他東西」，均衡飲食最重要。而且，很多澱粉質食物都入脾胃經，「脾胃是後天之本，不補脾胃身體不會好」。

梁曦允建議，如果嫌一碗米線分量太多，「寧願叫少米線，好過完全不要」。想吸收多點纖維，可多選一個蔬菜類餸菜或小食，例如鮮冬菇，每100克有2.5克纖維，比芽菜高；芫荽也是很好的選擇，「因為是深綠色蔬菜，纖維含量比芽菜多，每100克有2.8克」。

梁曦允不建議以轉菜底來作恆常正餐，但可作為平衡一天澱粉吸收量的方法，「例如早、午餐已吃了很多澱粉質，想調節、清減一下，晚上轉菜底也可以」。另外，現時多外賣，若米線轉菜底當作一個餸菜，自己加配白飯也不錯。惟她提醒，選清湯底「最穩陣」，麻辣湯愈辣愈高油分，加上很多湯底鈉質超標；高油高鈉的湯底，熱量高之餘，也可能衍生水腫，就達不到減磅效果。