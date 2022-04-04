吾生有杏：院長醫生周記（189）：桃花庵歌

【明報專訊】桃花塢裏桃花庵 桃花庵下桃花仙

桃花仙人種桃樹 又折花枝當酒錢

酒醒只在花前坐 酒醉還須花下眠

花前花後日復日 酒醉酒醒年復年

不願鞠躬車馬前 但願老死花酒間

車塵馬足貴者趣 酒盞花枝貧者緣

若將富貴比貧賤 一在平地一在天

若將貧賤比車馬 他得驅馳我得閒

世人笑我忒瘋癲 我笑世人看不穿

記得五陵豪傑墓 無酒無花鋤作田

以上是明代文學家兼畫家唐寅（唐伯虎）所作的一首七言古詩《桃花庵歌》。當年沈祖堯校長離開香港之前，我再三請求沈校長以此詩寫書法（圖），並掛在我的辦公室留念。

此詩唐寅以桃花仙人自喻，表面上全詩都是充滿了花、笑、酒醉、酒醒等不羈的字眼，但再三咀嚼卻是發人深省。首4句是敘事，詩人自稱是居於桃花塢裏桃花庵中的桃花仙人，以種桃樹賣桃花換酒錢，寥寥幾句話便在我腦海中浮現出一名倜儻灑脫的隱士。

次4句描述了詩人寄情於花與酒。他以花為伴、與酒為友，正如詩人所說：「酒醒只在花前坐，酒醉還須花下眠。」日復日，年復年，沒有任何改變，我反覆思量，詩人對於前塵往事究竟是放下了還是放不下？

接着4句詩人點出自己做人處世心態，寧願「老死花酒間」也不願「鞠躬車馬前」。權貴「車塵馬足」何等氣派，詩人卻滿足於酒杯花枝的澹泊生活。下面4句詩人把富貴與貧賤作出強烈對比，表面上雖是「一在平地一在天」，那些權貴卻小心謹慎、如履薄冰；反而貧者卻活得逍遙自在。

「世人笑我忒瘋癲，我笑世人看不穿」

我鍾情這首古詩，詩人以畫面鮮明、旋律豐富的文字點出一種隱世心態。只可惜身處俗世，又何處尋找桃花塢？多年來，我在自己的崗位上見證了不少人性光輝的故事，但同時我也看盡了人性陰暗的另一面；學識、財富、地位往往只是表面上的包裝而已，慶幸自己的摯友大多都是無權無勢的「豬朋狗友」，正所謂「仗義每多屠狗輩」，曹學佺先生的這句話所言非虛。

既然俗世沒有桃花塢，唯有心中築起桃花庵，「世人笑我忒瘋癲，我笑世人看不穿」。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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