中藥、食療、養生 補脾健胃 外感初癒糾正失調

養生調攝——外感康復者在疾病初癒時可能仍持續有疲倦、胸悶或痰多等症狀，要維持充足休息、清淡飲食，不要過度操勞，以幫助正氣回復。（設計圖片，AsiaVision@iStockphoto）

【明報專訊】在外感病的康復階段，病邪逐漸消退，但同時正氣亦有可能遭到一定耗損。部分康復者會出現疲乏、口乾、消化功能欠佳、持續咳嗽等不適，中醫理解與氣陰兩傷和脾胃失調有關。通過中藥、食療，配合養生調攝，有助外感病康復者早日糾正身體失調，復元善後。

患外感病期間，身體正氣與入侵病邪互相抗爭，過程中產生不適病徵如發冷、發熱、頭身痠痛、乏力等，而且正邪交爭亦會損耗正氣。如果正氣最終戰勝邪氣，病情便會趨向康復，身體逐漸恢復健康。康復者需要留意在疾病初癒時仍要維持充足休息、清淡飲食，不要過度操勞，以幫助正氣回復。受外感病影響的身體功能，一般會自我調整並恢復正常。

部分外感病患者在康復期間，不適病徵如發冷發熱、喉嚨痛等逐漸消退，但同時仍持續出現疲倦乏力、口乾、胃口欠佳等；又或是持續喉嚨痕癢、陣咳、痰多等問題。前者成因與外感後氣陰兩傷有關，後者則與外感後痰濕蘊結、脾胃失和有關。

疲倦口乾、易醒、大便乾結

如果在患外感時症見發熱（特別是發高熱）、喉嚨紅腫熱痛、煩躁不安、皮膚斑疹等實熱證表現；中醫認為熱盛會消耗正氣和津液，此類患者在康復期間較容易出現疲倦乏力、口乾舌燥、咽喉乾涸、皮膚乾燥、盜汗、多夢易醒、大便乾結等氣陰不足的問題。此時在調養方面可着重補氣和養陰，兼清餘熱。常用補氣中藥如太子參、黨參、黃芪；常用補陰藥包括沙參、麥冬、百合、玉竹等。在中藥方劑方面，氣虛偏重者可用生脈散（黨參、麥冬、五味子），陰虛偏重者可用沙參麥冬湯（沙參、麥冬、玉竹、扁豆、桑葉、天花粉、甘草）。康復者應留意多飲水，以補充在患熱病期間流失的水分，而且要避免進食屬性溫熱、辛辣刺激的食物如薑、辣椒、牛肉等。中醫認為熬夜會耗傷陰津，因此患熱病後要保持充足的睡眠休息，有助陰津回復。

益氣養陰食療建議：

太子參麥冬貝母蘋果瘦肉湯

材料：太子參15克、北沙參15克、麥冬15克、川貝母6克、南杏12克、蘋果1至2個、瘦肉適量

製法：瘦肉切開、洗淨、汆水。蘋果洗淨、去芯、切塊，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮90分鐘，調味後即可飲用

功效：補氣養陰清熱

食慾不振、胸悶肚脹、噯氣

中醫理論認為「熱者寒之」，在患熱性疾病期間，需要用到藥性寒涼的藥物清熱，糾正失調。對一些本身脾胃功能不佳的患者來說，由於受病情及治療影響，在復康階段較易出現脾胃虛弱、氣機失和的情况，常見症狀包括食慾不振、口淡、餐後胃脹噯氣、胸悶、腹脹、大便溏爛、排便不暢等。此時在調養方面可着重健脾和行氣，以改善脾胃運化飲食及水液的功能，糾正氣滯。常用的健脾中藥有黨參、白朮、扁豆、淮山；常用的理氣中藥有陳皮、枳殼、厚朴、砂仁等。中藥方劑方面可選有益氣健脾作用的四君子湯、香砂六君子湯、參苓白朮散，以及有行氣作用的柴胡疏肝散、藿香正氣散、越鞠丸等。

此類康復者要注意保持飲食清淡，在脾胃功能未完全恢復前勿暴飲暴食，避免食用油膩、甘甜等食物，以及一些容易產氣、澱粉質豐富的難消化食物如豆製品、果仁、馬鈴薯、米粉等，以免加重脾胃負擔，妨礙復元。如體力許可的話，在外感康復階段宜有適量運動，如急步行、伸展、柔軟體操，可改善脾胃運化及促進氣血運行。

健脾行氣食療建議：

黨參淮山扁豆陳皮瘦肉湯

材料：黨參15克、淮山30克、扁豆30克、茯苓15克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：健脾祛濕行氣

喉嚨痕癢、咳嗽痰多

對本身脾胃氣虛、痰濕偏盛者來說，在患外感病後期縱使惡寒發熱、頭痛、周身痠痛的症狀均已解除，但患者普遍會出現喉嚨痕癢、咳嗽痰多的症狀，而且可延續一段頗長時間，由一兩周到數月不等。不少患者常以為此症狀屬於「感冒未清」，其實不然，實為痰濕阻肺之證候。平時體質肺脾氣虛、痰濕較多者，例如經常出現流鼻水、打噴嚏、鼻塞等鼻敏感症狀者，在患外感病後很容易出現風寒束肺、痰濕蘊結的問題。

臨牀上患者具體症狀表現，包括覺得經常有痰卡在咽喉，或感覺「鼻水倒流」，需要不時咳嗽清嗓，甚至突然覺得喉嚨痕癢非常，隨即陣咳不止。在患者用力咳嗽時，可出現胸口痛、氣促等情况，狀如哮喘。若寒濕較明顯，患者常咳出清稀痰涎，甚則痰中夾雜泡沫。這種咳嗽每每在晚上加重，有可能令患者在半夜咳醒，十分影響患者及同住家人的睡眠質素。

中醫治療這種與風寒、痰濕有關的咳嗽，會採用溫肺化痰的方法，常用方藥包括半夏、陳皮、乾薑、二陳湯、小青龍湯、射干麻黃湯等。患者要注意前胸、後背部保暖，忌吹風受冷。在飲食方面要戒食屬性寒涼、生冷食物，如凍飲、雪糕、刺身、沙律、香蕉、葡萄、瓜菜湯、白粥等，也要避免服用藥性寒涼的藥物，如含薄荷的喉糖、川貝枇杷膏等，以防寒上加寒，愈吃愈咳。

溫肺化痰食療建議：

蘇葉陳皮生薑茶

材料：紫蘇葉10克、陳皮5克、生薑3片

製法：3碗水大火煎15至20分鐘，溫服，每日1至2次

功效：驅風溫肺化痰

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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