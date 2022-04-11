壯年患者多基因突變 中西藥夾攻 治頑固前列腺癌

擴散至骨——不少前列腺癌患者都有骨轉移，癌症擴散到骨可引起骨折和嚴重骨痛。（設計圖片，Chris_Paris@iStockphoto）

【明報專訊】四五十歲人士患前列腺癌，通常帶有基因突變，對西藥治療反應較差，且病情極為頑固。使用化療或標靶藥治療時，加入清熱解毒、益腎強骨中藥，或能慢慢抑制頑固的前列腺癌。

發病率升 貼近西方

根據香港癌症資料統計中心數據，前列腺癌發病率近年穩步上揚，由2010年1492宗新症，至2019年2523宗，慢慢貼近西方地區。原因除人口老化、壽命愈來愈長外，一般相信前列腺癌和西化飲食習慣有一點關係。以往前列腺癌一般只發生在年老如70歲以上男性，但近來發現部分前列腺癌患者有50歲，甚至40多歲，這情况可能與遺傳有關；也有些人並沒有家族史，不知為何前列腺出現基因突變，導致壯年患前列腺癌。

骨痛揭患癌 化療電療病情反覆

一名較年輕的前列腺癌病人求診，病人本身沒有大病，經常行山及跑馬拉松，突然發現周身骨痛，甚為嚴重，檢查後確診前列腺癌，並已經擴散至全身骨骼。經血液基因檢測，發現他的前列腺癌帶有一種罕見基因突變。這種基因突變的前列腺癌一般對常用西藥治療反應甚差，而且病情惡化得很快。他接受了標準荷爾蒙藥治療，同時做了6次化療，病情有所減輕。但完成化療後，前列腺特異抗原（PSA）在2個月內急升3倍，發現再有新的骨轉移，又安排他接受骨電療，但PSA只是稍為下降了一點，1個月後PSA回升1倍以上。因病情極為頑固，前列腺癌比一般常見的「惡」，病人決定使用中西醫結合治療。

標靶藥配中藥 病情好轉可行山

由於病人的前列腺癌有基因突變，最好是同時使用2種標靶藥，再加免疫治療。

這治療方案的數據也是很初步，副作用不輕，而且藥物費用非常昂貴，病人實在負擔不了。而事實上不少病人也面對同樣問題。經過商討後，決定用第二線治療，即俗稱為超級荷爾蒙的口服標靶藥，再配合中藥治療。經過幾個月治療，病人PSA緩慢地下降，體力逐漸恢復，可以回復行山等運動，面色也好轉。

以往治療擴散性前列腺癌的西藥不多，主要利用荷爾蒙藥抑制病人體內男性荷爾蒙。男性荷爾蒙減低後，前列腺癌細胞便會慢慢變得不活躍。荷爾蒙針藥一般是1個月或3至6個月打1針，副作用輕微，主要是潮熱，長期可引起骨質疏鬆。但單用荷爾蒙療法，治療效果不太好。

研究：「三聯療法」效果更佳

近5、6年的研究發現，如果同時間使用6針化療或超級荷爾蒙口服標靶藥，病人生存期可以提升四成。由於口服標靶藥副作用較化療低，病人一般會選擇口服標靶藥，不作化療。這些口服標靶藥的機理主要是把身體殘餘男性荷爾蒙降低，可以更加長效抑制癌細胞。對於某些高風險患者，例如一發病已經多處轉移，近一年研究發現，使用「三聯療法」治療效果更加好。

所謂三聯療法，即同時使用荷爾蒙針藥、口服標靶藥和化療，三者共冶一爐。研究發現，三聯療法的副作用並沒有明顯加重，相信在未來幾年將會愈來愈流行。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：林曉慧

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