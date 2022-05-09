養生帖：慢跑按穴 擺脫便秘

【明報專訊】大腸在中醫角度屬「傳導之官」，以降為順，所以通降下行是大腸的重要生理特性。若大腸通降失常，糟粕（大便）內結，就會出現便秘。

排便時留意大便形態，大致分4類，包括軟條狀、粒狀、爛便及水狀便。軟條狀最為理想，若大便呈粒狀、糊狀或水樣，均屬不正常。粒狀代表大腸較為「燥熱」；糊狀或水樣則代表較為「寒濕」。根據外國研究，隔日排便1次或每天1至3次均屬正常，但若3日才有1次大便或1日排便多於3次，會被視為不正常。

壓力影響腸道蠕動

壓力影響腸道蠕動，如何解決？壓力在中醫方面屬於「內傷七情」，憂思鬱怒的情緒過多，使肝氣鬱結，導致體內「氣」運行失常，腸內的氣體滯留，引起腹脹及便秘。這種肝鬱型便秘患者，慢跑有助「氣」的運行，讓腸道蠕動，有效改善便秘。患者注意「重口味」飲食不宜多，吃得太鹹會令腸道減慢蠕動，加劇便秘情况。

小腿上有「上巨虛」穴位，有理肝和胃，通腸化滯，疏經調氣的功效。「上巨虛」位於小腿前外側，外膝眼（犢鼻）下6寸，脛骨前緣外一橫指（中指）處。每日按壓此穴位1至2次，每次約3至5分鐘，按摩時有痠痛感即可。

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文：陳圳堅（香港大學專業進修學院助理課程主任、註冊中醫）

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