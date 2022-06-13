去角質 果酸水楊酸勝磨砂 拜拜微塑膠減污染

慎除角質——各類去角質產品並非人人適用，宜先諮詢醫生，了解自己膚質，選用合適的去角質方法。（設計圖片，RyanKing999＠iStockphoto）

【明報專訊】微塑膠污染生態環境的問題愈來愈受關注，最新研究發現，在南極洲19個地點收集了新雪，每個樣本都含有微塑膠。有環保團體指出，微塑膠已傷害海洋生態，甚至進入食物鏈，威脅人類健康。說法屬實？

近日有環團提倡，棄用有微塑膠成分的磨砂護膚品，改以天然成分如白糖、紅糖、鹽等取代，發揮磨砂粒子去角質的功效！是否可行？去角質原理是什麼，是否人人適合？

微塑膠無處不在，與我們生活息息相關。據美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）定義，微塑膠長度少於5毫米（約芝麻般大小），常發現於海洋及湖泊中；其中我們較常接觸是微膠珠，加入個人護理產品中，作磨砂去角質的清潔用途。

不健康角質堆積 影響膚質

去角質護膚產品隨處可見，實際原理是什麼？皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，皮膚最外層的表皮層共有5層，最表面是角質層，主要作用為保護皮膚免受外來物侵襲，如防止摩擦、損傷、細菌、病毒等。

角質層具保護肌膚作用，為何要去除？林嘉雯解釋，角質層有新陳代謝過程，較健康循環時間約3至4星期，老去的角質層慢慢脫落，皮膚細胞再長出，形成新的角質層。若角質層不健康，新陳代謝過程較緩慢，可能需要使用去角質產品，使皮膚新陳代謝時間回復正常。

林嘉雯指，有2種情况或導致角質層的新陳代謝變得緩慢，角質層堆積太厚，影響皮膚狀態。

一、油性肌膚

油脂分泌過量，令角質層不容易新陳代謝。角質層過分堆積，導致膚色暗啞，如角質層在毛囊出口附近，更有可能堵塞毛孔，形成粉刺、暗瘡

二、老化肌膚

年紀漸大，新陳代謝減慢，角質層亦會愈堆愈厚，皮膚變得暗淡、粗糙、乾燥

促進角質新陳代謝 物理vs.化學

促進角質層新陳代謝的方法大致分為2類：物理性去角質及化學性去角質。

物理：粗糙微粒磨走表面角質

透過摩擦，磨走不健康的角質，如使用磨砂產品、毛巾或洗面機洗臉，用剃鬚刀刮除鬍子等，都有去除部分角質層的作用。林嘉雯指，理論上使用一些粗糙微粒，亦做到去角質功效，故白糖、紅糖、鹽、咖啡渣等天然成分均可。使用什麼物質磨砂分別不大，因原理都是摩擦皮膚表面，並非透過成分深入皮膚。

化學：「酸」深入肌膚分解角質

使用含有酸性成分產品，例如果酸、水楊酸、杏仁酸等，將角質層細胞之間的黏連解除，去除角質。

相比物理性去角質用品，化學性去角質有3大好處：

‧較全面有效

理論上，化學性去角質較有效，原因是去角質成分可進入深層肌膚，去除角質較全面有效；物理方法則只能磨走表面角質，而使用產品時的力度和微粒大小等，都會影響效果。

‧減少刺激

化學性去角質是透過化學成分深入皮膚，分解角質細胞，過程中不涉及對皮膚的拉扯，對皮膚較少刺激；而物理性去角質過程，因應微粒大小、表面結構、硬度、使用力度等，可能對皮膚造成一定刺激，引起敏感。

‧多重功效

一些化學性去角質成分，還有其他護膚作用，如水楊酸能減少油脂分泌，令油性皮膚減少角質層堆積。

皮膚乾燥敏感 慎用去角質產品

林嘉雯特別提醒，各類去角質產品並非人人適用。皮膚較乾燥、有傷口或敏感人士，不建議磨砂；而皮膚較乾燥或易敏感者，選擇化學性去角質產品時，需留意酸性成分和濃度，建議先諮詢醫生，揀選合適的去角質產品。

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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