旅遊保QA：保險注意涵蓋新冠 索賠要有醫療證明

【明報專訊】未出發先興奮？慢着！疫下出遊有更多不確定因素，旅程受各地疫情和防疫政策影響，同時要面臨染疫風險，萬一旅途中確診新冠病毒而要滯留當地，怎麼辦？香港保險專業人員總會會長張偉良建議，出遊前應購買旅遊保險，「疫情下外遊，要注意旅遊保險會否涵蓋新冠病毒」，保障旅途中因染疫而衍生的費用。市面上旅遊保險產品多樣，旅行社或機票訂購網站加配的旅遊保險或未夠全面，他建議貨比三家，看清楚每一間保險公司的保障範圍、賠償細節和注意事項。

1.涵蓋新冠病毒的旅遊保險，一般有什麼保障？

答：除了一般行李遺失、旅程延誤等，現時大部分旅遊保險產品都將新冠病毒納入延伸保障，部分產品針對旅程中染疫有以下保障：

•染疫後在外地的醫療費用，提供每日住院現金津貼、強制隔離檢疫現金津貼

•回港後覆診費用

•因染疫需提早結束旅程而無法取回或要額外支付的交通和住宿費用

•回港後指定時間（一般14日）內確診新冠病毒，提供每日強制隔離現金津貼和覆診費用，一般適用於社區隔離設施隔離（不包括酒店或家居）

2.保費愈貴愈好？

答：價錢按旅程長短日數而定。一般旅客投保時「會着重保費多於保障」，但其實保險產品費用相差只有幾十元，反而要留意保障範圍是否適合自己。

3.哪些與疫情相關情况不獲賠？

答：需視乎每份保險條款，以下列出部分不獲賠情况：

•簽證被拒、入境被拒、航班取消

•旅遊目的地或港府要求入境人士接種疫苗，但旅客沒有接種或未達到接種要求

•因疫症大爆發，旅行目的地的疫情嚴重，自行決定取消旅程

4.索賠時需準備什麼文件？

答：需要登機證、機票等證明出發及回程日期，並要當地醫療報告或醫療證明（英文版）、住院及醫療單據、核酸檢測報告等，「確診後一定要求醫，若沒有相關證明文件就無法索賠」。

5.疫下旅遊買保險，還有什麼要注意？

答：部分旅遊目的地要求入境旅客需有旅遊保險，確保有能力承擔在當地染疫後所衍生的醫療費用；以新加坡為例，要求未符合疫苗接種要求的旅客，需至少有一份達3萬新加坡元（約16萬港元）醫療保障的旅遊保險。建議出發前查詢旅行社或航空公司，目的地是否需要一份由保險公司發出的旅遊保險證明文件，如要，宜提早準備相關文件

資料來源：香港保險專業人員總會會長張偉良

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