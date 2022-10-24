齋打籃球難增高 運動+營養+睡眠 三管齊下

【明報專訊】由MIRROR及ERROR多名成員參演的電視劇《季前賽》今晚開播，日本經典籃球漫畫《男兒當入樽》電影版THE FIRST SLAM DUNK又即將在日本上映，接連有籃球題材的影視作品出爐，相信又會掀起一股籃球旋風！

籃球比賽場上，人人昂藏七尺，打籃球當真有助增高嗎？究竟如何可以「高」人一等？

影響身高關鍵——生長板

生長板（growth plate，又名骺板／epiphyseal plate）是一層薄薄的透明軟骨，位於骨頭上下兩端（見圖1），與骨骼成長關係密切，是影響身高的關鍵。生長板受腦下垂體分泌的荷爾蒙生長激素（human growth hormone）刺激，長出新的軟骨組織，軟骨組織會鈣化，形成身體的硬骨，骨頭因而變長、變寬，是兒童不斷長高的原因。到了青春期尾聲（約16至18歲），生長板自然閉合而停止生長，即使再有任何藥物、補充劑等刺激，骨頭也不會再生長，換言之不再長高。

跳躍刺激生長板 有利長高

打籃球能否增高？香港專業教育學院（IVE）柴灣院校酒店及旅遊系高級講師兼運動教練學高級文憑課程主任李世琛表示，除籃球外，排球、跳繩等運動也常涉及跳躍，每一次跳起、雙腳落地，是一個很大的擠壓動作，會刺激生長板；加上運動排汗導致體內鈣質流失，之後更多鈣質的補充等一連串生理現象，結果令人長高。

香港大學家庭醫學名譽臨牀助理教授鄒重璂表示，運動如籃球涉及骨頭的碰撞，可刺激生長板，是長高的有利因素之一。「假設一對孖生兄弟，一個常運動，另一個不運動，不難想像前者應會長得高些。」

籃球會否愈打愈高？兩名受訪者均否認此說法。他們認為，籃球員個個昂藏7呎，不是因為愈打愈高所致，而是身材高大是打籃球的先天優勢，所以「高人」傾向選擇此運動。人不能單靠打籃球或其他運動就能增高，因為還有很多因素影響。

夠瞓攝充足養分 肌肉骨骼長得好

李世琛指出，均衡飲食及足夠睡眠對增高亦很重要。

有研究指出，長時間的耐力訓練，排汗會導致鈣質流失增加；若同時鈣質攝取不足，或會影響骨質健康。一個研究結果顯示，男性大學生以中強度耐力跑45分鐘後，流失約1.52公升汗液，出汗率約2公升/小時，其中鈣流失45毫克。而出汗率與環境和訓練強度相關，一名菁英跑手在一場馬拉松賽事中，出汗率甚至達3.6公升/小時。因此，長時間高強度訓練或競賽後，可能會流失相當分量的鈣質。

因此，打籃球或做其他運動後，骨骼流失鈣質，若不額外補充，可影響骨骼發展。透過均衡飲食，運動後的養分補充速度會快很多，可以刺激生長激素的分泌，從而刺激生長板的生長。

至於睡眠，每天最少要有8小時。李表示，血液把氧氣、養分、荷爾蒙等運送至身體各處，日間各器官組織處於活躍狀態，爭相需要養分，變相每個地方得到的養分較平均，就未必有足夠養分可一一修補運動時造成的肌肉撕裂、鈣質流失等。睡眠期間是修補的理想時機。「因為這時體內各處活躍程度較慢，對養分需求亦相對較少，而需要修補的肌肉或骨骼則如水管裂開，吸引大量鈣質、蛋白質等，睡得夠可加快修補速度，才令肌肉及骨骼愈長愈好，人也愈長愈高。如果小朋友愛打籃球又食很多東西，但晚上不喜歡睡覺，這個生理作用較難達到最佳效果。」

父母身高預測孩子成年身高

不過影響長高的最主要因素，兩名受訪者均認為非遺傳莫屬。鄒重璂說：「遺傳的影響力往往超過八成。假設我爸媽都好高，你爸媽都好矮，就算你不停打籃球，我『躺平』都會高過你；這就是遺傳所致。」

想預測小孩成年以後的身高，可根據父母身高，利用「預測身高的公式」運算出來。要留意這公式只供參考，推斷出來的身高跟實際未必相符。鄒重璂說：「因為遺傳潛藏的影響力是無人知曉，假設發育階段，孩子經常面對一些阻礙增高潛力的情况，包括沉重壓力、營養不良、睡眠不足、缺乏運動等，都會大大影響身高的發展。作為家長，應協助孩子排除阻礙遺傳潛藏的增高水平。」

預測身高公式（只作參考）：

男孩成年身高（厘米）=

（父親高度+母親高度+13）÷2

女孩成年身高（厘米）=

（父親高度+母親高度-13）÷2

舉例：

父親身高180厘米（約5呎11吋），

母親身高170厘米（約5呎7吋）

預測兒子身高：（180+170+13）÷2

= 181.5厘米（±5厘米）

預測女兒身高：（180+170-13）÷2 =168.5厘米（±5厘米）

■增高貼士：孩子糾正寒背 外觀可高3厘米

既然遺傳因素不可逆轉，如果父母均較矮小，孩子豈非注定同樣矮小？不用太擔心，兩名專家分享一些增高小貼士，不妨參考一下。

每日消耗+超補償

李世琛指出，若父母均較矮小，更要讓孩子透過後天改善，特別是把握發育階段。「最好每日有30分鐘中高強度的運動，再配合均衡飲食、充足睡眠等，使身體每日也有消耗和超補償等，縱使身高未必會超越遺傳的高度，但起碼不會發展到『太離譜』的水平。畢竟父母本身的遺傳潛力是否完全發揮出來，也是一個未知數。」

學瑜伽芭蕾打功夫

正確姿勢亦可令高度有「進帳」。鄒重璂表示，寒背是指胸椎的生理弧度過多，令外觀上變矮。如果父母較矮小，更應該讓孩子養成一個良好的姿勢，令他看起來高一點。「如孩子有寒背問題，不妨學習瑜伽、跳芭蕾舞、打功夫等，因為這些活動要求挺胸收腹，長期習慣挺直背部的姿勢，有助糾正寒背。如寒背嚴重，可能要接受寒背矯正治療，矯正錯位脊骨，阻止背部弧度繼續增大。寒背改善後，一般發現高度會有2、3厘米增長。」

■兒童生長標準參考圖表

孩子身高是否符合正常水平？鄒重璂建議家長參考以華南兒童生長標準的生長圖表，如1993年香港中文大學醫學院和衛生署、醫院管理局合製的生長圖表（bit.ly/2LZxSKK），目前本港也沿用。「除非孩子跌出水平，就要擔心可能患病，或需要打生長激素，但這類情况相當罕見。」

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

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