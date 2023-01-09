前十字韌帶重建 復康期隨時1年

【明報專訊】男團MIRROR成員姜濤因扭傷右膝接受手術逾月，出席電台頒獎禮時雖然已經能夠到處走動、跪地演唱，但事後亦表示「跪完就腳痛，現時仍未可以跳舞」。

接受前十字韌帶重建手術後，患者最少需要4個月復康訓練；如需要左右跳躍運動，復康訓練時間更長至9至12個月，待膝部力量恢復至九成，才能回復日常運動。

最常見的前十字韌帶重建手術，是自身移植，用後腿肌腱（膕旁腱）作一條新的前十字韌帶，將之移植及固定到股骨和脛骨之上。移植膕旁腱後，到底會發生什麼事呢？

術後12周 新韌帶結構才穩固

術後首4星期，膕旁腱（新前十字韌帶）內的細胞會慢慢被身體分解，由膠原蛋白組成的結構依然穩固，但隨着細胞慢慢被分解，穩固程度會下降。

術後4至12星期，隨着細胞慢慢被分解，新前十字韌帶所能承受的拉力在這段時期是最低。然而，這個過程會刺激新細胞的增長，讓新的韌帶由一條肌腱成長為一條韌帶。

12星期後，新韌帶的結構才會慢慢地回復穩固，但要歷時約9個月後，新韌帶才與未受傷的前十字韌帶相若。

度身復康訓練分4階段

術後復康訓練會根據病人情况而設計，例如：發炎程度、肌肉力量、訓練時動作是否正確等。一般情况下，主要分為4個階段。

第1階段：控發炎 增膝部活動幅度

這階段通常維持2至4星期，此時的首要目標是：控制發炎（紅、腫、熱、痛）程度，增加膝部活動幅度，維持股四頭肌力量及重新學習正確步姿。

透過冷凍療法、電療及針灸等，有助控制發炎。增加膝部活動幅度訓練包括屈膝運動（圖A）和踩坐地單車。

要維持股四頭肌的力量，則可以透過電療刺激肌肉收縮，配合運動，如：壓直膝關節、仰臥直膝抬腿（圖B）等。

另外，前十字韌帶受傷後，脛骨向前移動的幅度會增加，膝關節變得不穩固。術後步姿亦可能因痛楚、膝部活動限制及肌肉無力而有所遷就。患者通常會透過以下不良方式來穩定膝關節：

．減少股四頭肌發力（quadriceps avoidance），並增加膕繩肌的參與度（hamstring hyperactivity），以減少脛骨向前移動的幅度，導致在支撐期時，增加膝關節屈曲程度

．股四頭肌和膕繩肌同時間收縮

（quadriceps and hamstring co-contraction）

．減少使用腓腸肌的力量，以減少脛骨向前移動的幅度

若不加理會，步姿長期錯誤，會引致其他身體部位受傷，甚至增加前十字韌帶再次受傷的風險。因此，需要在術後復康訓練中重新學習正確步姿。當發炎徵狀消退、膝關節可以壓直和步姿回復正常的時候，便可以進入下一個階段。

第2階段：膝關節活動

約在術後4至12星期，此階段着重於訓練膝關節的活動幅度、正確動作、本體感覺和肌肉力量。膝關節可透過訓練慢慢回復至正常的幅度。

術後約6至8星期，患者可以開始拉筋，亦可以練習深蹲（膝關節屈曲至70度）、弓步（膝關節屈曲至70度）等輕量功能性運動。要注意，做這些功能性運動時，腳踝、膝關節與髖關節要呈直線，膝關節避免內旋或外翻。正確訓練動作有助預防再次受傷。

本體感覺是一種對自身肌肉活動或對動作所產生的感覺，可以透過訓練平衡力和對着鏡子訓練功能性運動而學習。本體感覺良好的患者即使不對着鏡子，亦會知道訓練時膝關節的正確位置。當動作正確無誤，患者便可以放心加強訓練強度（增加膝關節屈曲程度、負載重量和動作種類），以改善肌肉力量。

除了訓練股四頭肌之外，亦不要忘記膕繩肌。術後約6個星期，可以開始訓練膕繩肌（圖C）。在這階段後期（術後約8至12星期），患者可以開始入健身房做簡單負重訓練，如坐式蹬腿（圖D）和坐式雙腿彎舉（圖E）。有效地控制膝關節和膝部力量恢復至八成，是進入下一個階段的關鍵。

第3階段：肌肉力量

這階段是由術後3個月至回到日常運動，着重肌肉力量和功能性訓練。患者參與的運動項目若需要左右跳躍，如：籃球、足球的話，則需要較長時間恢復（約9至12個月）。若運動項目不需要左右變換，如：跑步，恢復時間則較短（4至6個月）。這階段訓練需根據相關運動而設計，訓練包括爆發力、肌耐力、敏捷度、平衡力等。當膝部力量恢復至九成並通過一系列功能性測試，便可以慢慢回復至日常運動水平。

第4階段：預防再次受傷

最後一個階段，主要是預防再次受傷。均衡地強化腿部肌肉（股四頭肌和膕繩肌）有助減低再次受傷風險，避免側重一方訓練。另外，適當熱身亦有助預防受傷。盡量避免突然增加運動量，以致身體未能承受過量的負擔而受傷。

若有任何疑問，應向醫生或物理治療師查詢。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：梁小玲

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