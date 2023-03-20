好zone動：按風池穴紓緩頭痛

【明報專訊】頭痛成因有好多，可以是感冒、睡眠不足、壓力甚至是藥物影響等，那麼頭痛與物理治療有什麼關係呢？原來有一些頭痛成因源自頸椎問題，臨牀上稱為「頸源性頭痛」。

很多人會問，頸椎問題是不是頸椎神經出現問題，會不會很嚴重？

首先，未必每個頸源性頭痛個案都很嚴重，頸部肌肉繃緊都有可能誘發頭痛。當我們的後枕肌肉（suboccipitals）繃緊時，痛感會反射到頭部（referred pain），形成頭痛徵狀。

後枕繃緊招頭痛

教大家一個紓緩後枕肌肉繃緊的技巧——風池穴按摩。在東方醫學上，風池穴是膽經其中一穴位，而膽經的走向會經過頭部兩側。在西方醫學的解剖上，這個穴位是很多頸部肌肉所在位置。適當按摩或放鬆這個穴位，無論在東方或西方醫學而言，都有紓緩頭痛的效果。

當然，這只是一個紓緩方法，如果頭痛問題持續，應盡快求醫。

準備姿勢：

雙手手掌貼在耳朵旁邊，雙手大拇指在頭部後方沿着髮際線向上掃，枕骨下凹陷處，就是風池穴位置

動作：

大拇指按壓着穴位（見上圖），緩緩地打圈按摩，每次持續1分鐘。做3至5次

注意事項：

1.按壓時不需要太大力，有輕微痠痛感覺即可

2.保持正常呼吸，不要閉氣

3.按穴時如有不適，應馬上停止，並尋求專業意見

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文：周錦浩（註冊物理治療師）