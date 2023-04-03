茶飲食譜：菊花品種多 功效各不同

【明報專訊】清明掃墓，最常見是菊花。除此之外，菊花也常用於泡茶，當中功效你又知幾多？註冊中醫孫頴儀指菊花性微寒，有疏風散熱、平肝明目、清熱解毒的功效，恰好踏入春季，正是最佳的養肝季節，適合飲用菊花茶。

體寒或胃寒 不宜每天飲菊花茶

菊花有不同種類，如黃菊、白菊、胎菊、洋甘菊等，功效各有不同。 「白菊和胎菊比較接近，兩者都是清熱解毒、養肝明目，可紓緩喉嚨痛；黃菊擅長疏散風熱，更適合應對風熱感冒；洋甘菊則比較特別，有助降血糖及血壓，還可紓緩頭痛及經痛。」不過菊花性味偏涼，體寒或胃寒、容易肚瀉人士不建議每天飲菊花茶，這個季節可飲用祛濕茶，以粟米鬚、陳皮、冬瓜籽和山楂焗茶，有利水祛濕，同時達解滯作用。

而在營養學角度，註冊營養師梁曦允指，「菊花和洋甘菊均含豐富的類黃酮、多酚類抗氧化物，兩者都具抗炎、抗氧化功效」。菊花可減低疲勞、幫助放鬆。當用於皮膚上，有研究發現有助減低黑色素與色斑；至於洋甘菊，除了可減低腸胃不適，「當中有一款叫芹菜素的類黃酮素，可助大腦放鬆，更易入眠」，亦可紓緩焦慮、抑鬱的情緒。不過，無論是菊花茶抑或洋甘菊茶，都不建議過量飲用，尤其是本身對花過敏的人。

「市面上最常接觸到的菊花飲品，定是紙包菊花茶，選擇時應留意糖分。」梁曦允指市面上大部分紙包菊花茶都加糖，以一款蜜糖菊花茶為例，每100毫升含9.6克糖，一包375毫升則有36克糖，喝畢一整包，以每日攝取2000千卡熱量的成人為例，已達世衛建議的每日游離糖攝取量上限（不多於50克）七成！建議選擇低糖版本，「再健康一點，可用花茶包冲茶，就能做到無糖」。

泡茶清肝明目 解毒化滯

註冊中醫郭瑩瑩推介2款茶飲，助清肝明目，清熱解毒，消食化滯。

■．消滯山楂陳皮茶

材料（1人分量）：

山楂3粒、陳皮6克、熱水適量

步驟：藥材以熱水冲洗乾淨，加入約80℃至90℃水泡10至15分鐘即可，能回冲多次飲用

■．清熱金銀花菊花茶

材料（1人分量）：

菊花6克、金銀花6克、甘草3克、冰糖、熱水適量

步驟：洗淨材料，放入茶壺，加熱水，按喜好加冰糖；糖尿患者不放冰糖

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