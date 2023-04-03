知多啲：骨傳導耳機 使用不當也傷耳

【明報專訊】耳機款式多，常見有耳罩式，掛在外耳道口的耳塞式，深入耳道的入耳式，還有針對運動人士設計的骨傳導耳機。骨傳導耳機毋須塞入耳道傳聲，大聲播音樂，就不會損害聽力嗎？

耳機傳播聲音途徑主要有兩種，傳統如耳罩式、耳道式和入耳式耳機都是經空氣傳播。聽力學家鄧麗芬解釋，聲音經外耳道傳到耳膜，產生震動，然後由3枚耳骨傳入內耳，耳蝸內毛細胞受刺激後，將神經信號經聽覺神經傳送至大腦，完成整個傳聲過程。

或直接傷害內耳毛細胞

至於骨傳導耳機，「運用骨傳聲原理，直接震動骨頭，將聲音『打』入內耳，不經外耳道、耳膜和3枚耳骨」。耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝舉例，市面上骨傳導耳機款式部分夾在太陽穴兩旁，有些則夾在耳旁或掛在耳後。這類耳機又稱「開放式耳機」，因耳道不被堵塞，在聽音樂時亦能保留周遭的環境聲。

哪款耳機對耳朵較好？「沒有哪一款耳機較好，最主要視乎個人習慣，如果長期大聲聽音樂（逾85dB），任何一款都會影響聽覺。」黃嘉輝說，別以為只有耳罩式、耳塞式或入耳式等經外耳道傳聲的耳機可損害聽力，骨傳導耳機一樣可造成傷害，「噪音引致的聽力受損是指耳蝸內毛細胞受到破壞，骨傳聲耳機同樣會傳聲至耳蝸，開得大聲，都會使聽力受損」。