知多啲：足癬、濕疹 同樣可致汗皰疹

幫助診斷——汗皰疹可由足癬或濕疹引致，病徵近似，醫生會根據病人生活習慣、徵狀和病歷等幫助診斷。例如患者有無到過泳池等傳染病高危地方，本身有無鼻敏感等過敏問題。（資料圖片/karinsasaki@iStockphoto）

【明報專訊】足癬、濕疹、汗皰疹，同樣出現脫皮、痕癢、水疱等徵狀，令人混淆！

依生活習慣、徵狀找成因

足癬是真菌感染，濕疹是皮膚過敏反應，至於汗皰疹，「這是一種急性皮膚炎的反應，不同病因都有可能引致；足癬、濕疹亦可能是原因之一」。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥解釋，感染真菌，有些人只是趾縫間脫皮、痕癢；但有小部分人因免疫系統對真菌反應過大，出現急性皮膚炎。另外，受濕疹困擾的人，在春夏或汗流過多的時候，手掌、腳掌可能出現汗皰疹。汗皰疹成因還包括接觸性皮膚炎、接受化療或標靶藥治療，甚至單純多汗也可能引致。

當汗皰疹出現，我們怎樣分辨是足癬還是濕疹引致呢？陳俊彥指，雖然兩者病徵近似，但亦不難區分，可根據病人生活習慣和臨牀徵狀幫助診斷，「足癬最常見是脫皮、痕癢；若脫皮的同時出現水疱，水疱呈圓圈狀，外圍有紅疹，再加上有灰甲的話，足癬引起汗皰疹的可能較大」。患者若近期去過泳池、醫院或焗桑拿等高危地方，這些都能幫助確認。

相反，如果病人一直受濕疹困擾，手腳關節內側容易出現濕疹，自己或家人有敏感傾向，包括鼻敏感、哮喘和眼睛敏感的話，汗皰疹多數源自異位性皮膚炎。此外，有些人單純在特定季節，如春天，就會出現汗皰疹，而沒有任何濕疹相關的證據，那可能和多汗有關。

先短暫塗類固醇消炎

不論是何種原因的汗皰疹，治療急性皮膚炎， 陳俊彥表示通常會首先使用外塗類固醇，用藥時間短，主要是減輕過敏反應，加快消炎。若汗皰疹是異位性皮膚炎引起，通常使用外塗類固醇已經能解決，「若痕癢比較厲害，就可能會加上口服抗敏感藥如抗組織胺幫助」。若是因足癬引起的汗皰疹，外用類固醇減退皮膚炎便要停藥，需要用上抗真菌藥物才能抑制真菌，病情嚴重者才會考慮處方口服抗真菌藥物。

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