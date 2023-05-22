兒童 高排斥 危急 3類病人難配對 跨境器官捐贈增希望

【明報專訊】去年底，本港完成首宗來自內地的器官移植手術，為患急性心衰竭女嬰芷希移植心臟。近期兩地就設立恆常器官移植互助機制，討論得如火如荼。

不過，不少人對內地器官來源、跨境捐贈執行細節等有不少疑慮。本港器官輪候名冊長期大排長龍，若兩地建立器官移植互助機制，本地病人成功配對的機率會否改變？哪類病人最有可能受惠？

腎臟移植平均輪候56.8個月

根據醫管局截至今年3月底數據，本港有逾2900人正輪候器官移植，當中以輪候腎臟移植人數最多。據醫管局向立法會提交的數據顯示，截至去年底，有2451名病人輪候移植腎臟，但去年僅得45個遺體及11個活體腎臟捐出，近5年來最少，病人平均輪候時間為56.8個月。

「為何要跨境器官移植？願意捐器官的人數少，全世界都是這樣，而且輪候隊伍當中，有些病人尤其難覓得合適器官。」香港器官移植基金會創會主席、腎病科專科醫生何繼良表示，有3類病人較難配對合適器官，透過器官移植互助機制，希望可縮短他們的等候時間。

單一地區捐贈 配對成功率較低

兒童：器官移植需配對受贈者與捐贈者的血型、人類白血球組織抗原（HLA）、器官大小等，以提升移植後存活率；而對於兒童患者而言，「成人捐贈的器官，就算血型、組織抗原脗合，但（器官）太大，也不適合小朋友」。

高HLA抗體、移植排斥風險較高的人：移植前，病人必須接受HLA檢測，如果受贈者與捐贈者的HLA脗合度愈高，移植器官後出現排斥反應的機率就愈低。但一些曾多次輸血、懷孕或接受過器官移植的病人，他們體內或有較高的HLA抗體，較容易對捐贈者器官出現排斥反應，因而在配對器官時難度較高。

病情危急病人：如果沒有器官移植就會很快死亡，例如是急性心衰竭或急性肝衰竭患者。

以肝臟為例，港大外科臨牀教授、瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁指，醫學上沒有一種有效外置機器可以維持肝臟功能，肝衰竭病人只得換肝一條路。當乙型肝炎患者面臨急性肝衰竭，有的可能危急到只剩下1星期黃金治療時間，「若錯過了，出現自身器官衰竭或感染，移植成功率大大降低」。而肝癌患者病情亦會隨時惡化，導致不符合肝臟移植資格，最終被剔除出輪候名單。所以對這些患者而言，器官移植是刻不容緩。

何繼良指，「受制於單一地區的人捐贈器官，配對成功機率就會低很多；如果能夠增加pool size，愈多地方加入這個pool，pool size愈大，能夠配對這些特別需求（的器官）就會愈多」。

香港曾兩次捐肝給台灣

香港器官輪候名冊大排長龍，會有多出器官捐予內地嗎？翻查資料，過去香港曾試過將器官捐贈予其他地區，何繼良舉例指，「（2010年）香港瑪嘉烈醫院有個AB血型的肝，因只可以給AB血型的人，香港沒有人適合，那時捐予台灣高雄長庾紀念醫院」；另一次發生在2016年，同樣是將AB血型的肝臟捐予高雄長庾紀念醫院。而在1999年，本港亦曾接受高雄長庚紀念醫院捐贈的肝臟，拯救一名的士司機。

何繼良表示，因現時未有正式機制讓香港與境外醫療機構分享遺體捐贈器官，每次出現有關個案，都需由人體器官移植委員會按情况審批，比如個案有無牽涉器官買賣。每次召集委員開會、安排運輸、處理器官過境等都需一定時間，「器官移植有黃金時間，肝、肺、心等不可以等太久，如果有恆常機制，所有程序很清晰，就可以盡快安排」。

器官有「保用期」 或局限華南

陳智仁表示，器官有「保用限期」，從捐贈者體內取出器官後，需要經過一系列程序及運輸，很容易超過保用限期，如從偏遠地區運送來的器官，質素可能已經變差，移植後或無法運作。以肝臟為例，從離開人體，即是將血液供應切斷那一刻，肝臟就處於缺血狀態，肝細胞開始受損，最多只能存活6小時，「超過6小時，肝細胞受損程度太嚴重，就算重新供血，肝細胞有可能未能恢復，未必百分百改善肝功能」。基於以上情况考慮，器官交換局限於大灣區或華南地區比較實際可行。

何繼良則認為，整個機制最困難是獲得市民理解和支持，他建議，要清晰制訂器官分配制度，如計分方法、執行方法等，並增加透明度，加入不同界別人士監察；除了醫生和移植相關組織，還可包括非政府組織和獨立人士如律師、專業人士等，「整個制度涵蓋不同界別的人，就不會出現黑市運作，可減少市民的擔心」。

文：張淑媚、陳真紀

編輯：梁小玲

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