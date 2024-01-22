知多啲：「減肥針」自殺風險惹疑慮

【明報專訊】去年7月，歐盟藥品管理局（EMA）接獲報告，指有2宗使用Ozempic和同是GLP-1類藥物Saxenda後有自殺念頭的個案，當局現正介入調查。精神科專科醫生黃宗顯指，糖尿病人患抑鬱症的風險是一般人兩倍，另外，如果患者對體重很耿耿於懷，令他很有壓力，都可能會影響情緒，或增加自殺風險，故不容易分辨是否藥物導致。

月初發表研究 未發現增自殺念頭

內分泌及糖尿科專科醫生陸安欣引述本月初在醫學期刊Nature Medicine發表的研究指，團隊翻閱24萬名患有過重或癡肥人士的健康紀錄，比較他們用司美格魯肽與其他減重藥物後有沒有出現自殺念頭或行為，結果未見用藥後增加相關風險。不過內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指，「接觸過有個案使用GLP-1類藥物後情緒低落，所以我們從低劑量開始處方，如果發覺病人情緒出現問題，會考慮停藥，或者商量其他方案」。

另外，部分精神科藥物會出現體重增加的副作用，減低病人服藥意願。鑑於司美格魯肽的減重效果突出，在外國有精神科醫生會處方予精神科病人，希望病人更願意遵從醫囑。而初步研究發現，如果病人受精神科藥物致肥問題困擾，但處方糖尿病藥metformin後減重效果一般，當他們轉用司美格魯肽後降體重成效不錯。本港有相同困擾的病人能否受惠？

黃宗顯指，病人增重的原因有很多，精神病本身可能令病人長期動力較低，不常活動；或受情緒困擾的人，一有壓力就大量進食，本身都容易有增重問題。藥物方面亦有一定影響，如治療精神分裂症、妄想症等的抗精神病藥，還有抗抑鬱藥、情緒穩定劑等，都容易讓人變胖。以抗精神病藥物為例，藥物可能影響大腦血清素、多巴胺等分泌，又或使大腦中負責控制體重的瘦素減少，令病人胃口大開。「當留意到病人用藥後體重增加許多，我們需要弄清楚究竟是不健康生活習慣，還是藥物引致」，再決定換藥或是從生活層面介入，透過飲食和運動改善。如果成效不彰，有醫生會處方metformin，「有數據顯示，它用在沒有糖尿病的病人身上，可減少體重增加，甚至回復正常水平」。至於用司美格魯肽作減重用途，在香港仍算新事，以他所知，本港暫未有處方予精神科病人處理體重過重問題，故難以評論是否可行，相關研究亦不多。他沒有處方過減重藥物，「病人每次覆診，我都會量體重、血壓，所以他們身體有任何變化我都會一早知道，不會讓他們體重去到很重時，才想方法處理」。

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