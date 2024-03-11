私密影像流出 傷害等同性侵

【明報專訊】人人智能手機在手，不論拍攝或上傳影像都十分容易。情到濃時，不少情侶想留住甜蜜一刻，拍下十指緊扣、擁抱、親吻照片，當其中一方提出拍攝更私密的照片時，如何應對？

早前網上流傳多張私密照片，再掀社會對影像性暴力的關注。私密照片稍有不慎就會流出，或在分手後變成威脅工具，對受害人心理健康造成深遠影響，所受的創傷等同性侵，而社會輿論壓力則對受害人帶來二次傷害。

說到性暴力，大家都想到非禮、性騷擾、性侵犯；但只要屬非自願且與性有關的行為，都屬性暴力範疇。臨牀心理學家梁重皿指出，根據《精神疾病診斷及統計手冊第五版》（DSM 5）的修訂版，涉及私密影像拍攝及流出的傷害也被歸納為性侵創傷，「性侵犯定義不止是身體上的性侵害或性暴力，亦包括情感傷害，即psychological pain，指一些痛苦回憶，深層私隱被侵犯，感覺羞恥和被背叛；還有社會的輿論壓力、污名化、排斥、個人形象被破壞等，都令受害者心理產生很大痛苦」。

拍攝、散播、分享 影像性暴力

香港於2021年修例，未經同意下發布或威脅發布私密影像即屬違法。但由於網絡隱匿、傳播快速的特性，仍然有許多人身受其害。關注婦女性暴力協會資深倡議主任簡敏棋表示，只要是未經他人同意並涉及私密影像的行為，不論是拍攝、散播還是分享，均屬影像性暴力。其他情况還包括以私密影像來要挾發生性行為、勒索金錢，以及將受害人樣貌移花接木至色情影像等。這些行為令受害人承受巨大傷害及壓力，甚至可能導致輕生。

伴侶背叛 焦慮憤恨自卑恐懼

簡敏棋指，這類事件的施害者大多是受害人所認識，例如親密伴侶，他們要挾發布影像作為操控工具，因此有些受害人未必會立即尋求第三方協助，擔心求助或報警等行為會刺激對方報復，將影像發放到網絡。這一類性暴力的影響具延續力，恍如計時炸彈。「有受害人表示，有心理準備一輩子都要面對這件事情，就算當下照片被刪除，難保有一天又會突然出現，被人用來威脅自己、勒索金錢。」另外，亦有受害人對警方或法律缺乏信任，認為報警未必有實際幫助。

面對輿論壓力 影響社交

當每日擔驚受怕，長期受情緒困擾，嚴重可引發心理疾病。梁重皿指，私密影像流出會令受害人覺得羞恥，自尊心受損，影響自我價值，乃至產生對他人的不信任，「因這些影像本應是關係很親密、互信的人所拍攝；所以（影像流出）會出現信任破裂，令受害人很無助，產生焦慮、憤恨、自卑、恐懼等負面情緒反應」。而且影像流出後很難控制及停止他人繼續傳閱，有可能影響到受害人的社交，例如建立和維持人際關係出現困難，或身處在學校或工作場所時會感到尷尬；更可能要面對輿論壓力，嚴重一點甚至會被人騷擾。

梁表示，受害人會擔憂未來發生類似事件，「或不敢再建立戀愛或親密關係，引致將來與人建立信任關係時感到不安，害怕私隱再一次被侵犯」；更有可能出現創傷後壓力綜合徵（PTSD），他們或會避開與創傷相關的事物，如不敢再上網、避開經歷這件事的某些地方等，「甚至可能一提起照片，就立刻很害怕」。如果創傷持續，甚至影響日常生活，那就需要尋求專業人士如臨牀心理學家或精神科醫生治療。

支援組織協助下架影像

為幫助受害人盡快移除私密影像，關注婦女性暴力協會於2021年初開始提供「Ta-DA下架支援」，協助受害人向有關網絡平台要求移除未經同意下被散播的私密影像，並按需要提供情緒輔導、法律諮詢等支援服務。根據2021至2023年服務報告，協會共為171宗個案提供下架支援，並向網上平台舉報1342項未經同意下遭發布的私密影像內容，當中89％最後下架。這些私密影像最經常出現在色情網站上，其次是社交媒體平台及搜索引擎；受助人逾七成是女性，男性佔逾兩成。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：劉若基

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