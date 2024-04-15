口齒生香：8招減自閉童看牙醫焦慮

自閉症兒童會對新環境感到焦慮，去診所前宜準備太陽眼鏡，減少環境對他們的刺激。（設計圖片，模特兒非文中提及人物，Edwin Tan@iStockphoto）

【明報專訊】「黃太，俊俊考試還好嗎？」「林醫生，唉，不要提了。好多科也不及格。」黃太帶着就讀小二的俊俊來覆診。因為考試，原定半年一次的牙科覆診推遲了半個月。屈指一算，我們已相識超過3年。俊俊在幼稚園高班時第一次來診所看牙，黃太已主動跟我們說他有自閉症。

自閉症或自閉症譜系障礙（ASD）是一種發展障礙，會影響患者與他人溝通、互動和處理信息的方式。自閉症的共同特徵包括社交、溝通和行為方面的困難，例如，自閉症患者可能難以理解社交暗示，難作眼神交流，或有重複行為。自閉症兒童可能會對新環境（如牙科診所）感到焦慮和恐懼，最後精神崩潰（breakdown）。不理解的人以為他們在發脾氣，但其實他們只是一下子難以處理過多的刺激。

較少人時段 減感官刺激

醫護團隊為俊俊特別安排，盡量選人流較少的時段應診，預留較長的應診時間，減少外界的壓力、滋擾；使用圖像和簡單易理解的言語逐步說明，給予充足的時間，讓俊俊按部就班地完成每一步。自閉症兒童對聲音、光線等刺激較常人敏感，我們特意準備太陽眼鏡讓俊俊檢查時佩戴，向他解釋清楚才調校牙椅。

雖然自閉症無法治癒，但早期診斷和介入可以幫助患者發展溝通和社交技能，控制具有挑戰的行為，並改善他們的生活。黃太態度積極，使俊俊在早期時已接受醫生評估、言語治療、職業治療等訓練。慶幸俊俊的自閉症情况相對輕微，可以由幼稚園直升一般小學，在牙科診所表現也十分合作，跟常人無異。

「我小學時也是全班考尾三。俊俊可能是潛力股，才小二，不用太灰心。」

「林醫生，當真？不要說笑。」

我點點頭，看着一臉驚訝的黃太和牙椅上的小男孩，不禁想起一句歌詞：「你是你本身的傳奇，憑着你志氣會成大器！」

家長第一次帶自閉症譜系小朋友看牙前，可做好以下準備：

1.讓孩子放鬆心情：用正面、輕鬆易明的語調告知牙科就診，可播放影片讓孩子理解牙科就診的過程，減少焦慮

2.適當時間：安排在孩子比較平靜、休息好的時候應診，避免繁忙時段，盡量減少感官刺激

3.與診所溝通：告知孩子的情况或特殊需求，分享有效安撫孩子的策略

4.安慰物品陪伴：讓孩子攜帶令他們安心的物品，如玩具、氈子或耳機，幫助他們建立安全感和熟悉感

5.減低感官刺激：和牙科團隊討論對策，例如調暗燈光或準備太陽眼鏡或降噪耳機

6.鼓勵好行為：在就診期間和之後，讚賞和獎勵孩子的合作行為

7.保持耐性：理解孩子在牙科就診時可能遇到困難，切勿催促或指摘孩子

8.建立常規：在家中建立正確刷牙技巧和口腔衛生習慣，幫助孩子適應牙科護理

文：林珮盈（香港大學牙醫學院兒童齒科臨牀助理教授）

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