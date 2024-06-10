「糖友」168斷食 血糖忽高忽低傷身

【明報專訊】夏天一到就要開啟減肥mode！在芸芸減肥方法中，「168斷食」相對較易理解和執行，成為不少人追隨的減肥方法。不過，這個曾被推崇為減磅見效快、有助降血脂、減低心臟病風險的斷食法，有研究卻發現，會令心血管疾病死亡風險增加91%。

168斷食法究竟是傷心定護心？斷食還有什麼健康風險？

168斷食法，是指每日禁食16小時，其間只喝水、茶等無糖無熱量飲品，只限餘下8小時內進食，但對食物選擇、餐單類型等不設任何規範。早前美國心臟學會（American Heart Association）於芝加哥舉行的論壇上，來自上海交通大學的研究團隊發表一份研究結果，回顧2003至2018年間，美國2萬多名參與國家健康和營養檢查調查（National Health and Nutrition Examination Surveys，簡稱NHANES）成人的飲食數據。研究參與者平均年齡49歲，完成兩份24小時飲食回憶問卷，計算出平均進食時間後，分成5個組別：少於8小時組、8至10小時組、10至12小時組、12至16小時組、多於16小時組，探討進食時間與死亡率之間關係。

結果發現，進食少於8小時組，心血管疾病死亡風險比一般進食時間（12至16小時組）增加91%；每日進食時間8至10小時組，心血管病死亡風險也增加66%。研究沒有解釋168斷食法與心血管疾病之間的因果關係。

「168」傷心？研究沒考究其他高危因素

香港專業教育學院（IVE）葵涌院校健康及生命科學系講師、註冊營養師雷嘉敏指出，是次研究只靠參與者填寫飲食回憶問卷的數據作分析，相關數據會受到多個原因影響，尤其是參與者的記憶力，影響準確度。「這研究除了飲食模式，並沒有考究其他高危因素，包括吸煙、喝酒、不做運動等，這些高危因素都會增加心血管疾病風險。值得一提，這個屬於觀察性研究（observational study），以觀察和檢閱記錄方式蒐集數據分析，並不能確定因果關係。如果想研究飲食與心血管疾病關係，不應把焦點放在進食時間，反而食物選擇更為重要。」

內分泌及糖尿科專科醫生林景欣亦指出：「除了進食時間，其他高危因素都沒有納入分析中，包括參與者是否吸煙者、有否運動習慣等，這些都會令結果產生變數。值得注意的是，進食少於8小時組別，本身患有心臟病和吸煙者的比率較多。如果想證明168斷食法與心血管疾病或死亡風險的關係，最理想是做大型前瞻性研究（prospective study），招募至少幾千人，將參與者分成兩組，一組實行一段時期（例如6個月）168斷食法，另一組正常飲食，並追蹤這兩組人士5至10年的身體狀况。 」

大量進食血糖飈升 可致急性併發症

過往不少研究指出，168斷食法對改善心臟和代謝疾病有一定作用，與上述研究結果相反。林景欣說：「過往大多數研究結果指出，斷食有效改善心臟和代謝疾病風險因素。168斷食法有助減重，可減輕心臟負擔，降低高血壓、高血脂和糖尿病等心血管疾病風險因素。又有研究發現斷食有助改善血脂水平，降低總膽固醇、低密度脂蛋白（LDL）膽固醇和三酸甘油酯，有助保護心臟健康。亦有研究表明，斷食可以降低收縮壓和舒張壓，降低心血管疾病風險。」

但另一方面，研究亦指出168斷食法確存健康風險，如導致血糖不穩定。由於進食時間僅得8小時，有些人可能會在短時間內攝取大量碳水化合物，令血糖水平急升；而長時間禁食，空腹太久，血糖與能量處於較低水平，產生飢餓感，亦會影響情緒，令精神欠佳，血糖低更會導致頭暈、手腳冰冷等，令人感到不適。雷嘉敏說：「168斷食法對慢性病患者如糖尿病人士有一定風險。另外，空腹時做運動可能會導致血糖過低，使人容易感到虛弱，影響運動效率。如想做運動，建議在飯後2小時，快步行半小時。」

林景欣亦表示，糖尿病患絕對不宜選擇斷食法控制體重。糖尿病患對胰島素阻抗，當大量進食，血糖必然飈升，嚴重會引致急性併發症。他們適宜少食多餐，有助嚴格維持血糖穩定。

戒肉或致蛋白質不足 肌肉流失

肌肉流失亦是168斷食法另一風險。由於進食時間縮短，有些人可能減少食量或忽略均衡飲食，以致營養不均，尤其是蛋白質攝取不足，造成肌肉流失。雷嘉敏指出，蛋白質來源，最好以低脂肉類為主，紅肉、白肉均可，要避免加工肉類。奶類及其製品、雞蛋、豆腐、海產類也是不錯的選擇。建議成人每天進食5至8両肉、魚、蛋及代替品。有些人在斷食期間，為了增加減肥效果，不吃肉，雷嘉敏建議不吃肉者可以選擇其他富含蛋白質食物如雞蛋，1隻雞蛋等於1両肉。另外，建議增加蔬菜量，攝取更多纖維，有助維持飽肚感並減少熱量攝取。

進食時間「暴食」 功虧一簣

兩名受訪者均表示，168斷食法限制進食時間，若同時配合均衡飲食，可有效減重。雷嘉敏說：「進食時首先消化碳水化合物，分解成糖分提供能量。透過斷食，身體出現生酮反應，體內葡萄糖、肝醣耗盡後，開始消耗體內儲存的脂肪，繼而做到消脂減肥效果。一般斷食最少12小時，身體才開始消耗脂肪。有研究指168斷食法減重效果，初期（即頭2至3個月）較明顯，可減約3%至8%體重，但後期（即6至12個月）身體慢慢適應後，減重效果和一般限制熱量攝取的減肥法沒有太大差異。」但如果在8小時進食時間內放任地進食，甚至比正常吃得更多，熱量攝取有增無減，體重不跌反升。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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