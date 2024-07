俠醫仁心：一分的堅持

【明報專訊】「書生型外科醫生」是我認為對自己最貼切的形容。

在外科培訓時,我已發現自己無法駕馭一些需要較大體力的手術,如處理創傷性大腿骨折,需要做急症手術嵌入大型金屬支架。當我還是初級醫生當值時,在師兄的指導下花了15分鐘仍未能把金屬支架嵌入骨髓中。

可能自己用在讀書、繪畫和靜態活動的時間較多,年少時我已感覺自己是運動白癡,既不喜歡地獄式的體能鍛煉,亦抗拒有身體碰撞的球類運動,唯一有興趣的是網球和行山,因網球運動的距離差不多是所有運動中最遠,而行山則能欣賞香港美麗的山色!

在網球明星中,我特別欣賞費達拿(Roger Federer)。他在網球場上競賽時既展現出紳士般的姿態,亦多次在比賽中奪得大滿貫獎盃,在球場外亦參與多項不同國家的慈善活動!退役後,他最近獲達特茅斯學院(Dartmouth College)頒發榮譽博士銜頭。他在對畢業生的演說中,分享在網球生涯中領悟出的3個人生道理,包括:1.「做事毫不費力只是一個神話」;2.「這只是一分」的心態;3.「網球永遠不可能成為全世界」。

以上3點當中,我對第一點特別感到共鳴。要把每件事情做到最好,一定要付出努力。我們觀賞世界冠軍網球比賽時,看似不費吹灰之力,卻看不到網球員在練習時所付出的時間和努力,就像在網絡視頻上看到經驗老到的外科醫生手術操作一樣,流暢的手術背後可是經過多年的鍛煉!

「有時治癒,經常緩解,總是安慰」

更重要的是切勿抱着「這只是一分」的心態!費達拿在職業生涯的1526場單打比賽中,贏得近八成比賽,卻只能取得當中54%分數!這代表頂尖球手如費達拿也每每面對得一分時便輸一分的挑戰,意味着世界上最出色的人往往能在面對失敗時收拾心情,重整旗鼓,保持專注和鬥心。醫生也不能在做每個決定前準確地預測治療的效果。過去20年我醫治食道癌病人時,都會根據臨牀醫學研究和指引採取最大成效的綜合治療,包括手術、化療和電療,但最終仍有病人敵不過癌症復發而死亡,這現實卻不應影響我們陪伴每個病人抗癌的決心,和為着提升治療效果而努力研究!

「有時治癒,經常緩解,總是安慰。」( To cure sometimes, to relieve often, to comfort always.)醫生每次為病人診斷和治療,都應該全力以赴,就像要為爭取每一分而努力,但競爭這一分時間過後,不論輸贏都應該放下和向前看。過去在醫學研究上的成功,未能保證未來發展中的突破!為病人的健康繼續奮鬥,即使未能治癒,也要為病人緩解和給予安慰!

文:趙偉仁(中大醫學院院長)

(愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛,隔周刊出)

[健康]