《明報》×理大 實測涼鞋拖鞋 雲朵拖鞋藏拗柴陷阱

穿涼鞋或拖鞋危機四伏？請來理大時裝及紡織學院測試涼鞋足底動態壓力分佈及步態穩定度，以及不同鞋款和物料的特性，揪出「壞鞋子」。（Liudmila Chernetska@iStockphoto）

【明報專訊】踩屎感拖鞋，雲朵拖鞋，枕頭拖鞋……名字或市井，或詩意，或可愛；統統形容同一類時尚拖鞋，標榜穿上後猶如腳踩白雲，柔軟舒適。聽起來美好，實際上卻可能增加肌肉疲勞和關節負擔。

市面涼鞋或拖鞋款式眾多，楔形、粗跟、幼跟等，究竟如何選擇一對舒適安全的好鞋子？《明報》健康版聯同香港理工大學時裝及紡織學院，測試不同款式的涼鞋和拖鞋，比較足底壓力分佈及步態穩定度。

鞋底軟缺支撐 可拉傷足弓

踩屎感拖鞋的鞋底主要由乙烯（EVA，ethylene vinyl acetate）製成，柔韌且抗衝擊，軟硬度則視乎物料密度。香港理工大學時裝及紡織學院教授易潔倫表示，若鞋底太軟足底缺乏支撐，長時間穿著可致足弓拉傷和疼痛。沒有足弓支撐的鞋子，會使扁平足惡化。高足弓患者也應避免太軟鞋底，以免腳部過度下沉。此外，過軟鞋底無法支撐足踝關節和足底肌肉，降低穩定和動態平衡力，增加拗柴和跌倒風險；而且肌肉更需要發力維持平衡，愈行愈累。

易潔倫認為選擇涼鞋，在追求柔軟舒適的同時，鞋底設計宜兼顧支撐和緩衝，軟硬適中才站得穩。如果鞋底過硬或過厚，行路時前腳掌無法自然彎曲使力，持續以不自然步態行路，會造成腿部肌肉疲勞和關節疼痛。

高厚鞋底不利平衡 楔形前腳掌受罪

另外，高厚鞋底令身體重心升高，不利平衡和步態穩定，足部肌肉需更用力維持平衡，而且影響足部對地面感知，與地面回饋較差，容易跌倒。香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系助理教授、骨科專科醫生凌家健補充，有關踩屎感拖鞋穩定度的研究未有一致定論；有研究發現這類鞋在凹凸不平或濕滑路面會更穩定，另有研究發現會導致步幅縮短，降低步行穩定。

楔形涼鞋是另一常見鞋款，易潔倫表示，厚底楔形涼鞋使身體重心前移，降低身體穩定度，在不熟悉的地面或步行較快時可能影響平衡。楔形設計使壓力集中在前腳掌，尤其是鞋跟較高時，可能引起前腳掌疼痛或足底筋膜炎，甚至改變正常步態，長期下來或影響膝蓋、髖關節和脊椎。建議選擇前後高度差異不大的鞋款，前掌與後跟高度差約2.5厘米為宜。楔形涼鞋的足弓支撐可能不足，不適合扁平足或其他有足部問題人士。

凌家健則指，楔形涼鞋比高跟鞋「穩陣少少」，不過穿楔形涼鞋增加踝關節外側前距腓韌帶和跟腓韌帶的張力，踝關節本身不太穩定的人容易拗柴。

測試蒐集COP軌迹 看步態穩定度

為了解涼鞋和拖鞋設計如何影響足底壓力分佈及步態穩定度，理大時裝及紡織學院副院長葉曉雲聯同易潔倫，以及博士後研究員李嘉寶及李佩凌，測試多款涼鞋和拖鞋。由一名習慣穿高跟鞋的女性受試者，穿著不同款式涼鞋及拖鞋，鞋內放置測量整個足底的感測器鞋墊，蒐集足底壓力特徵及足底壓力中心（center of pressure, COP）軌迹。

COP是指站立或行走時，地面反作用力在腳上的作用點，其軌迹可以提供關於步態穩定度的資訊：長直線軌迹代表身體重心搖擺幅度比較小，行走時比較平穩；當軌迹出現不規則、波動，表示步態較不穩定，平衡能力下降，可能增加跌倒風險。結果發現，有後帶的楔形涼鞋和帶軟墊的粗跟拖鞋，在足底壓力分佈及步態穩定方面表現較理想；而踩屎感拖鞋足底壓力分佈最均勻，受壓也最低，惟鞋太鬆出現步態不自然的情况（見表）。

■測試

量度足底壓力 覓穩定好鞋

踩屎感拖鞋 步態不自然

‧鞋底高約4厘米；在測試鞋款中，足底壓力分佈最平均、受壓最低，而且使用EVA物料，吸震能力較好，壓力圖顯示足底綠色面積佔大多數。惟受力平均不等於平穩，缺乏適當的固定和支撐設計導致整體的穩定度較差；鞋太鬆或會「甩拖」，增加拗柴風險

‧COP軌迹偏短且不對稱，顯示步態不自然，這可能是由於拖鞋前腳掌位置較闊，不能完全包裹腳掌，宜選較貼腳款式

楔形涼鞋 步態較穩定

‧鞋底高約7厘米，與地面完全接觸，從分佈圖可見，前掌區域出現小量高壓區，足底壓力分佈尚算平均

‧後帶提供支撐，COP軌迹呈現較長、較直的走向，表示步態較穩定

粗跟拖鞋 前掌受壓 步態平穩

‧鞋跟高約7厘米。因前後腳掌位置有軟墊，整體壓力分佈相對平均；但由於腳背有橫帶，走路起步時前掌區域受壓

‧COP軌迹筆直，左右腳步態平穩，「工」字形鞋帶設計更好地包裹足部，不易滑脫

幼跟拖鞋 步態不穩 前掌受力過重

‧鞋跟高約10.5厘米，壓力集中在前掌，鞋跟幾乎沒有受力，意味着前掌受力過重

‧COP軌迹混亂，顯示步態不穩定。左腳COP軌迹短，估計是由於右腳是重心腳，承擔較多支撐

註：是次測試結果未必適用於所有涼鞋/拖鞋款式，實際穿著時的地面材質和環境、個人步態習慣、足形等因素可能會影響結果

文：李祖怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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