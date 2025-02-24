知多啲：養石頭變孤獨精？問題在人不在石

【明報專訊】身邊家人或朋友沉迷寵物石頭，要否勸他戒掉？精神科專科醫生何浩賢指出，首先我們不應把養寵物石頭視為一種「病」，喜歡這玩意的人不代表「有問題」。「選擇這玩意的原因有很多，有可能受潮流影響等，情况就好似以前人們追捧玩電子寵物『他媽哥池』，但要關注現實生活中其情緒狀况、人際關係有否出現問題。」

揪出「收埋自己」原因

如果當事人情緒狀况不錯，人際關係良好，日常生活也沒受影響，閒時玩玩寵物石頭也無傷大雅。 「如果他人際關係不理想、身邊無朋友等，我們應把重點放在他身上，而不是石頭。」為什麼他會如此孤獨？是否社交技巧出現問題？抑或他本身的情緒不佳而傾向「收埋自己」？如是，即使強制禁止他玩石頭，問題根源未解決，他依舊不擅於社交、沒有朋友、情緒不好。如何解救？「最重要是找出生活中究竟遇到什麼困難，令當事人情願選擇寵物石頭這個相對less evil的替代方案，逃避與現實世界互動。有需要時，應找專業人士協助，解決核心問題。」

認知心理學家李澤沛也認同，只要當事人日常生活未有因而受影響，不用太擔心，但要留意會否出現一些異常狀况，尤其在與人溝通方面。每人對事物各有不同看法，有些人可能覺得某些人說話不中聽，相處互動時不舒服；反而跟石頭相處更可靠安心，因為石頭是死物，你跟它「說話」、「交流」，它不會挑戰你任何看法，時刻都「理睬」你。若當事人因而慢慢疏遠真實的社交活動，失去人際連結，會導致情感匱乏，產生心理健康問題如孤獨感等。

離開石頭焦躁不安 心理響警號

李澤沛提醒，如果過度沉溺於寵物石頭，一旦石頭不在身邊便感到渾身不舒服，出現斷癮症狀，如焦躁不安、生氣易怒、變得神經質等，也要多加留意，有可能是心理健康響起警號。如何自救？可先找自己信任的朋友傾談，重新跟人慢慢建立連結。如果缺乏朋友支援，不妨找輔導員，情况若未好轉，便要找心理學家、精神科醫生診治。

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