不能取代臨牀診斷 快測辨病毒細菌 助醫生用藥

【明報專訊】在科技與疫情催化下，快速測試產品迅速普及，由最傳統的驗孕棒，到疫情期間廣泛應用的快速抗原檢測。原來，市面上還有很多不同種類快速測試，透過檢測唾液、鼻液、尿液、糞便等，可供市民自行「診症」。

這陣子爆發的急性腸胃炎，就可以透過快速測試找出病原。另外，還有肝炎、HIV、HPV、幽門螺旋菌、前列腺特異抗原、大便隱血、維他命D，甚至癌症等快速測試，標榜快速、簡便、準確率高。有了這些快測產品，以後體檢是否可以不求人？面對琳琅滿目的快速測試，哪些是有用的工具，哪些只是行銷噱頭？

在連鎖藥房可以找到10多種不同類型快測產品，除了最為人所知的懷孕測試，因新冠疫情而普及的呼吸道感染測試外，還有性病、腸胃病，甚至慢性疾病如血糖、尿酸水平的檢測。香港理工大學醫療科技及資訊學系教授蕭傑恒指，驗孕棒是第一代快測，主要檢測尿液中人絨毛膜促性腺激素（hCG），準確度超過99%。而在新冠疫情期間，快速抗原檢測（rapid antigen test，RAT），驗測病毒蛋白質（抗原），成為全球防疫重要工具，令快測迅速普及。事實上，傳染病快測在疫情前已存在，只是大家不常用。

盡早判斷 把握治療黃金期

香港中文大學醫院家庭醫學專科醫生陳婉晴表示，快測主要優勢在於便利和即時，市民只需按照指示簡單操作，一般可在約10分鐘獲得結果。門診有不少患者使用快測後求醫，常見是上呼吸道感染或腸道感染如腸胃炎。尤其近期急性腸胃炎個案有所增加，而市面上有針對腸胃炎的快測，涵蓋輪狀病毒、腺病毒及諾如病毒。根據衛生防護中心的資料，腸胃炎大部分是由諾如病毒引致，「因諾如病毒具高度傳染，如果病人採用快測，盡早明確自己受到病毒感染，就可以盡快採取預防措施」。

另一種常見門診病人使用的是呼吸道感染快測，現時已有6合1、10合1檢測，能同時驗測多種上呼吸道疾病常見病毒，如新冠病毒、甲型及乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、呼吸道腺病毒等。陳指出，這類快測最重要是判斷是否感染流感或新冠病毒，「因兩者皆有特效藥，就感染甲型流感而言，最有效是在發病黃金48小時之內服用（特效藥），可減低重症和傳播風險」。

快測細分副流感病毒 作用不大

蕭傑恒補充，區分病毒性和細菌性感染也是至關重要。部分快測涵蓋細菌性疾病，包括肺炎支原體、甲類鏈球菌等，「尤其是甲類鏈球菌入血可能會引起敗血病，甚至在小朋友身上引發猩紅熱，必須盡快使用抗生素」。所以這類快測能為醫生提供參考，幫助判斷該處方抗生素或抗病毒藥物。

另外，兒童出現呼吸道感染，較容易出現嚴重併發症，「若只注意到小朋友患上流感，沒發現同時存在細菌感染」，未能及時使用抗生素，可能危及生命。或當兒童因流感發燒，退燒後一兩天又再度發燒時，很有可能是發生了二次感染，「通常第二次感染都是細菌感染所致，因為病毒破壞了上呼吸道，讓細菌有機可乘」。這種情况下，家長可考慮使用可檢測細菌感染的快速測試，及早就醫。至於有快測可將副流感病毒細分1至3型，則作用不大，因為治療方式上並無顯著差異。

疑染性病 未有徵狀可選快測

對於HIV（人類免疫力缺乏病毒）、梅毒等性傳染病，許多人因羞恥感而抗拒求醫。陳婉晴指出，在公共衛生角度，快測普及確實增加性病檢測的方便和私隱度。如有懷疑但尚未出現任何徵狀的情况下，可以選擇快測；但如果已經出現了徵狀，就應該馬上就醫，以確保及時診斷和治療，也能減少性病傳播。

至於其他如人類乳頭瘤病毒（HPV）、前列腺特異抗原、肝炎、糞便隱血等快速測試，她強調無法完全取代醫生臨牀檢查和實驗室化驗。舉例說，糞便隱血快速測試可以為大腸癌作初步篩查，即使測試結果是陰性，但若出現徵狀如大便習慣改變、大便出血等情况，都應立即看醫生並接受大腸鏡檢查。而年屆25歲以上、有性生活的女性都要定期做子宮頸抹片檢查，以預防子宮頸癌，切忌因快速測試呈陰性而掉以輕心。

唾液測血糖有偏差 未反映長期水平

除此之外，市面上還有利用唾液來檢測血糖的快測技術，毋須「篤手指」，這種非侵入性方法是否更為理想？蕭傑恒指，唾液中含有酵素分解糖分，會影響檢測結果，出現偏差。陳婉晴補充，血糖快測只能提供即時血糖數據，無法反映長期血糖水平，「糖尿病患者需要檢測糖化血紅素（HbA1c），能夠反映過去3個月平均血糖值，是醫生診斷和治療糖尿病時重要參考數值」。因此，確診和治療仍然少不了實驗室檢驗。

小心解讀結果 假陰性延誤治療

蕭強調，快測僅能作為初步參考或篩查工具，真正診斷仍然要依靠實驗室數據，由醫生確診及作出後續治療。「因兩者實際準確度差距大，快測一般是70%至90%左右，實驗室基本是90%，甚至95%以上，而且經過認證，抽血取樣有標準步驟，減少受其他因素影響結果。」另外，他提醒，要小心解讀快測結果，陽性結果通常可直接視為確診，但陰性結果卻可能因試劑靈敏度不足、採樣方式錯誤等因素造成假陰性，以致患者延誤治療。所以若身體出現明顯徵狀，即使快測結果呈陰性，亦應盡快就醫尋求專業診斷。

「家庭醫生是健康總管」

陳婉晴亦強調，不能忽略傳統身體檢查及家庭醫生的意見。「家庭醫生就是你的健康總管」，不僅處理感冒、頭暈等偶發性疾病，還可臨牀作健康評估，有助發現早期無病徵的疾病。舉例說，現時有維他命D快測，但未有足夠數據支持其效果，但家庭醫生可根據病人背景、生活習慣和病史評估是否需要補充維他命D，「維他命D不足沒有徵狀，長期不足會影響免疫力及鈣質吸收，長遠導致骨質疏鬆；而對小朋友來說，除了影響骨骼發展，也有研究顯示與過敏症和哮喘有關」。建議定期由家庭醫生評估自己身體狀况，按需要做一些預防檢查，防患於未然。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]