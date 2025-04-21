釋放抗癌焦慮 藝術治療為病友打氣

《雲彩》--癌症患者Ivy聽着詩歌音樂而繪畫的作品。油粉彩隨着音樂旋律而輕鬆地游走，看着色彩的變化，感覺很治癒。受訪者提供）

《自在的我》--Ivy的自畫像，雖然前路不明朗，但她相信雲後總有太陽，仍然可以自在地享受藍天與青草地。（受訪者提供）

【明報專訊】2022年，本港新增癌症個案35,373宗，死亡宗數為14,717。換句話說，有很多人走在抗癌路上。他們難免有焦慮、不安、無力等負面情緒，藥物也未必可以治療。為此，藝術治療正廣泛應用於癌症治療中，幫助患者釋放內心情感，促進身心健康。透過藝術治療，癌症患者重拾控制權、成就感，同時與照顧者重建連結。

「點解係我生癌？」香港癌症基金會醫生顧問、香港中文大學婦產科學系名譽臨牀副教授李灝思表示，無論在確診初期、治療期，還是紓緩期，癌症患者都面對各種心理挑戰。

知悉患癌一刻，很多患者無法接受現實，感到焦慮、生氣和害怕；而在艱辛且漫長的癌症治療中，伴隨着疲憊和不適，患者會感到沮喪和挫敗；雖然身邊可能有人關心及照顧自己，但他們未必看到自己的困難，會有孤獨感。

此外，患者對生命的認知可能因癌症而改變，尤其一些婦科癌症患者需要切除某些器官；對年輕女性來說，面對提早停經，可能對自我形象、家人與伴侶關係造成壓力。若患者處於紓緩期，意味着生命步向終點，則需要更多心靈支持，例如探索生命意義、遺憾、滿足感等。

非語言方式 疏導情緒自我療癒

不少研究指出，藝術治療可以減少患者的焦慮、沮喪、疼痛和疲勞，提升生活質素，因此逐漸應用於全球的癌症治療。香港癌症基金會藝術治療師鄧海琳表示，癌症治療中經歷病痛、不適和焦慮等，難以用言語清晰表達，反而透過非語言方式，例如圖像、視覺或動態，更能表達出來。藝術治療是其中一種心理治療，參加者在不受批判且安全舒適的空間下，透過藝術媒介探索自己的內心世界，疏導情緒，促進個人情感表達，得到自我療癒的力量。

此外，癌症改變患者的日常生活和工作模式，使他們感到失去了許多「控制權」。藝術創作則提供相反體驗，患者可以選擇任何一種材料創作，掌控權在自己手中，以重拾滿足感。鄧海琳分享一名患者創作的自畫像《自在的我》，「畫中烏雲畫得格外清晰，她特意在烏雲後面滲出陽光，畫中還有綠草、藍天等。癌症確是現實中的烏雲，佔領了內心的一部分，但藝術創作展現了強大的自主力，畫中充滿了不少美好的東西，讓我們反思並欣賞自己，內心逐漸建立起安全感」。

平和內心迎「新章節」

李灝思表示，接受紓緩治療的癌症患者，藝術治療尤為重要。因為這階段需要解決的問題不止是身體症狀，更重要的是建立內心平和，慢慢接受現實。藝術治療可幫助患者回顧人生經歷，檢視生命與終結，透過梳理自己的情感、與家人關係，在生命最後日子獲得最大的舒適和尊嚴。

鄧海琳指出，對紓緩期癌症患者來說，藝術治療主要目標在於檢視生命與終結，而透過藝術創作，可讓患者知曉，失去並不意味着章節的結束，反而可以是新章節的開始。「在工作坊中，會請參加者帶來一些長期擱置在家中但又想處理的物件，然後創作出一件連接新階段的作品，過程中體驗如何將失去轉化為慶祝新章節。他們帶來的東西都很有趣，包括斷了一隻手臂的機械人、卡式錄音帶等，最後創作成樂園、路軌等。」

癌症患者身心承受龐大的壓力和痛苦，身邊親友及照顧者又何嘗不是？藝術治療亦有助改善患者與照顧者之間的溝通。鄧海琳曾為患者與照顧者舉辦玩偶工作坊，「最難忘有對夫婦，患癌的丈夫體型高大，太太則嬌滴滴，但他們創作的玩偶卻完全相反。玩偶可說是一個mini me，太太很想自己變得強大，更有能力幫助丈夫，丈夫則覺得患病令自己變得渺小。現實中我們未必懂得把情感宣之於口，但透過這類帶有敘事（storytelling）成分的藝術治療，更容易表達內心情感，感激彼此在風雨中相伴的支持」。

文：黎芸迪

編輯：黃振宇

美術：謝偉豪

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